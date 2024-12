Verona-Milan: probabili formazioni, orario e dove seguirla in tv

Dopo il deludente pareggio a reti inviolate contro il Genoa e le conseguenti contestazioni dei tifosi a San Siro, il Milan ha l'opportunità di riscattarsi affrontando l'Hellas Verona al Bentegodi. La partita, valida per la 17ª giornata di Serie A, è in programma oggi, venerdì 20 dicembre 2024, con inizio alle ore 20:45.

L'allenatore rossonero Paulo Fonseca ha operato alcune modifiche nella formazione: Theo Hernandez partirà nuovamente dalla panchina, lasciando spazio ad Alex Jimenez come terzino sinistro. In attacco, il giovane talento Francesco Camarda sostituirà Álvaro Morata, indisponibile a causa di una tonsillite.

Dall'altra parte, il tecnico dell'Hellas Verona, Paolo Zanetti, schiererà la squadra con un modulo 3-5-2. In difesa, davanti al portiere Lorenzo Montipò, agiranno Dawidowicz, Coppola e Ghilardi. Il centrocampo sarà composto da Tchatchoua, Suslov, Belahyane, Duda e Lazovic, mentre il tandem offensivo vedrà la presenza di Mosquera e Tengstedt.

Per quanto riguarda la visione della partita, Verona-Milan sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Gli abbonati a Sky che hanno attivato l'opzione "Zona DAZN" potranno seguire l'incontro anche sul canale 214.

Ecco le probabili formazioni:

Hellas Verona (3-5-2):Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Suslov, Belahyane, Duda, Lazovic; Mosquera, Tengstedt.Allenatore: Zanetti.

Milan (4-2-3-1):Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Jimenez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Liberali, Leao; Camarda.Allenatore: Fonseca.

Il match rappresenta un banco di prova significativo per entrambe le squadre: il Milan cerca di risalire la classifica e ritrovare fiducia, mentre l'Hellas Verona punta a consolidare la propria posizione per allontanarsi dalla zona retrocessione.

