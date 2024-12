RAYQUAZA CROMATICO - POKÉMON SCARLATTO E POKÉMON VIOLETTO

CATTURA UN RAYQUAZA CROMATICO DURANTE L’EVENTO RAID TERACRISTAL 5? IN POKÉMON SCARLATTO E POKÉMON VIOLETTO

Dalle 00:00 (UTC) di venerdì 20 dicembre 2024 alle 23:59 (UTC) di domenica 5 gennaio 2025, Rayquaza cromatico apparirà nei Raid Teracristal da 5?! Il Rayquaza che comparirà in questo evento è di teratipo Drago.

Rayquaza cromatico non può essere trovato normalmente nel gioco, quindi questa è una delle poche occasioni per aggiungere questo leggendario Pokémon alla tua squadra!

Il Rayquaza cromatico che comparirà in questo evento può essere catturato solo una volta per ogni partita salvata. Fino al termine dell'evento, sarà possibile partecipare ad altri Raid Teracristal contro il Pokémon per ottenere altre ricompense anche dopo averlo catturato.

Rayquaza cromatico potrebbe apparire in eventi futuri o potrebbero essere introdotti nuovi modi per incontrarlo.

Nello stesso periodo in cui il Pokémon leggendario sarà disponibile si terranno anche delle comparse massicce di Pokémon neri nella loro versione cromatica. Fraxure, Carbink e Cetoddle compariranno in varie località: in queste speciali comparse massicce sarà più probabile incontrare Pokémon cromatici. Nel corso dell'evento, sarà possibile incontrare Cetoddle a Paldea, Carbink a Nordivia e Fraxure nel Bioterarium dell'Istituto Mirtillo.

Informazioni sugli eventi Raid Teracristal

Per partecipare agli eventi Raid Teracristal, scarica le ultime News dal Poképortale aprendo il menu con il pulsante X e selezionando Poképortale, poi Dono Segreto e infine Ricevi le News dal Poképortale. Per riceverle non è necessaria un'iscrizione a pagamento a Nintendo Switch Online.

Potrai trovare i Raid Teracristal da 5? dopo aver completato la storia principale di Pokémon Scarlatto o Pokémon Violetto. Se non hai completato la storia principale potrai comunque partecipare a questi Raid Teracristal unendoti ad altri Allenatori in modalità multigiocatore.

Per poter partecipare ai Raid Teracristal insieme ad altri Allenatori tramite Internet è necessaria un'iscrizione (a pagamento) a Nintendo Switch Online. Si applicano i termini e le condizioni del servizio. Per ulteriori informazioni, visita https://www.nintendo.it/nintendoswitchonline.

Gli eventi Raid Teracristal si terranno esclusivamente nella regione di Paldea.

