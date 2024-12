Ferragnez, l’attico di CityLife affittato al calciatore Marcus Thuram: la cifra record

L’attico di CityLife, ex residenza di Chiara Ferragni e Fedez, sarebbe stato affittato al calciatore dell’Inter Marcus Thuram. L'appartamento di 477 mq, situato all'undicesimo piano della residenza progettata da Zaha Hadid, offre una vista unica sullo skyline di Milano e un accesso esclusivo alla terrazza.

Thuram ha pubblicato sui social alcune immagini della sua nuova casa, scatenando curiosità tra i fan dei Ferragnez, che hanno subito notato la somiglianza con l’attico immortalato nella serie di Prime Video dedicata alla coppia. L’immobile, che per cinque anni è stato il nido d’amore di Chiara Ferragni e Fedez, ora ospita il calciatore, che ha personalizzato il salone con un mini campo da basket e ha esposto la sua collezione di sneakers Air Jordan al posto della collezione Marvel di Fedez.

L’annuncio dell’immobile, pubblicato lo scorso anno, descriveva l’attico come un gioiello con una vista impareggiabile e dotato di finiture di lusso. La cifra stimata per l’affitto mensile si aggira attorno ai 35mila euro, escluse le spese condominiali.

Dai Ferragnez a Clio Make Up - le coppie social che si sono lasciate - Dopo settimane di rumors, frecciate e interviste, i due si sono ufficialmente allontanati, sebbene molti fan sperino ancora in un ritorno di fiamma. Spettacolo - La notizia della separazione tra Clio Zammatteo, conosciuta come Clio Make Up, e il marito Claudio Midolo era già nell'aria da qualche tempo sui social.

Veglia di Preghiera per i Ferragnez: è boom su Facebook - Una veglia di preghiera di 48 ore è stata organizzata su Facebook con l'intento ironico di "salvare il matrimonio" della nota coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez. L'evento, ideato dall'utente Giggi Ilpescatoreabusivo Scacabarozzi, ha suscitato un'inaspettata ondata di adesioni, coinvolgendo quasi 70mila persone in pochi giorni.

Crisi in Casa Ferragnez: Divergenze profonde tra Chiara Ferragni e Fedez? - Le recenti vicende hanno gettato un'ombra di incertezza sulla stabilità della relazione tra Chiara Ferragni e Fedez. Dopo lo scandalo Balocco e la disputa sui social con Myrta Merlino, sembra che la coppia stia attraversando un periodo difficile, caratterizzato da una profonda divergenza nel modo di affrontare le crisi familiari.