ChatGPT arriva su WhatsApp

OpenAI ha reso ancora più semplice interagire con ChatGPT, portando il suo chatbot direttamente su WhatsApp. Ora puoi chattare con l'intelligenza artificiale più famosa del momento direttamente dalla tua app di messaggistica preferita, senza bisogno di accedere a piattaforme web o installare app aggiuntive.

Puoi porre domande su qualsiasi argomento, richiedere spiegazioni, chiedere consigli o semplicemente intrattenerti con conversazioni libere. ChatGPT è in grado di generare testi creativi, tradurre lingue, scrivere codici e molto altro ancora.

Tieni presente che la versione WhatsApp di ChatGPT presenta alcune limitazioni rispetto alla versione web. Ad esempio, non è in grado di effettuare ricerche sul web in tempo reale e le sue conoscenze sono aggiornate fino a ottobre 2023. Inoltre, le conversazioni sono limitate a messaggi di testo.

Se volete usare ChatGPT su WhatsApp create un nuovo profilo nella rubrica del telefono con il seguente numero: 1-800-242-8478 o scansionare il seguente codice QR con la fotocamera, di WhatsApp, per iniziare a interrogare il chatbot.

In conclusione, ChatGPT su WhatsApp rappresenta un'ulteriore passo avanti nell'integrazione dell'intelligenza artificiale nella nostra vita quotidiana. Questa nuova funzionalità rende l'IA più accessibile e intuitiva, aprendo la porta a una vasta gamma di possibilità.

