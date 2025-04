ChatGpt accusa il marito di tradimento: donna divorzia dopo 12 anni di matrimonio

In Grecia una donna ha deciso di divorziare dal marito dopo 12 anni di matrimonio su 'suggerimento' di ChatGpt. Secondo quanto riportato da Ekathimerini, tutto sarebbe iniziato come un gioco: la donna, per scacciare la gelosia, ha chiesto all'intelligenza artificiale di leggere i fondi del suo caffè, caricando una foto della tazza, seguendo una tendenza virale sui social. La risposta del chatbot ha avuto conseguenze impreviste, suggerendo che il marito intrattenesse da tempo una relazione extraconiugale, spingendo così la donna a lanciare pesanti accuse e a chiedere il divorzio.

Il marito, intervistato dal programma televisivo greco To Proino, ha raccontato che secondo l'interpretazione dell'IA nel caffè sarebbe apparsa una giovane donna con l'iniziale 'E', legata a un desiderio di tradimento. L'uomo ha dichiarato di aver riso della situazione, ritenendola infondata, ricordando anche episodi simili avvenuti in passato con consulti astrologici.

L'avvocato del marito ha sottolineato che il suo assistito è innocente fino a prova contraria e che "l'assurdità dell'intelligenza artificiale non può essere utilizzata come prova in tribunale". Secondo il legale, la donna avrebbe semplicemente trovato nell'IA una conferma alle sue convinzioni senza reali prove.

