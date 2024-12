Cimici dei letti super resistenti: nuove scoperte sulla resistenza agli insetticidi

Le cimici dei letti, un incubo per i viaggiatori, continuano a infestare abitazioni e strutture ricettive con una capacità di resistenza sempre maggiore agli insetticidi. Sebbene non trasmettano malattie, le loro punture causano spesso irritazioni cutanee e infezioni. Negli anni '60, l'uso massiccio di insetticidi, incluso il Ddt, aveva quasi eliminato queste infestazioni. Tuttavia, negli ultimi vent'anni, si è registrata una loro preoccupante ricomparsa, dovuta a mutazioni genetiche che le rendono più resistenti.

Uno studio condotto da ricercatori giapponesi, guidati dal professor Hidemasa Bono dell'Università di Hiroshima, ha sequenziato i genomi di due ceppi di cimici: uno sensibile e uno con una resistenza 20.000 volte maggiore agli insetticidi. I campioni analizzati provengono da cimici raccolte 68 anni fa e da esemplari recuperati in un hotel di Hiroshima nel 2010. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Insects.

La ricerca ha evidenziato meccanismi chiave di resistenza, come la produzione di enzimi che neutralizzano gli insetticidi (resistenza metabolica) e l'ispessimento degli strati esterni che bloccano le sostanze chimiche (resistenza alla penetrazione). Sequenziando l'intero genoma, i ricercatori hanno identificato 3.938 trascrizioni con variazioni di aminoacidi, di cui 729 direttamente correlate alla resistenza. Queste mutazioni includono geni associati al metabolismo dell'insulina, alla risposta ai danni del Dna, alla regolazione cellulare e alle funzioni dei lisosomi.

I campioni resistenti, allevati con piretroidi, hanno mostrato una resistenza estremamente elevata rispetto ai livelli già osservati in altri ceppi. Per ottenere questi risultati, il team ha utilizzato tecniche di sequenziamento avanzate, ottenendo un'accuratezza del 97,8% per il ceppo sensibile e del 94,9% per quello resistente.

Gli studiosi ipotizzano che l'editing genetico possa offrire strumenti per contrastare l'evoluzione di queste mutazioni, aprendo nuove strade per il controllo delle infestazioni.

