Ucraina: Centinaia di morti nordcoreani, Kim Jong-un pronto a inviarne altri

I soldati nordcoreani impegnati in Russia, al fianco delle truppe di Mosca nella guerra contro l’Ucraina, subiscono pesanti perdite. Secondo le intercettazioni diffuse dai servizi di sicurezza ucraini (Sbu), centinaia di militari nordcoreani sarebbero morti o rimasti feriti nei combattimenti nella regione russa del Kursk. Ukrinform riferisce che un ufficiale statunitense ha stimato "diverse centinaia" di vittime tra le truppe inviate dalla Corea del Nord, un dato confermato anche da conversazioni intercettate tra soldati russi e le loro famiglie.

In una di queste conversazioni, una donna, infermiera in un ospedale di Mosca, ha parlato di convogli che hanno trasportato centinaia di soldati nordcoreani feriti in pochi giorni. Interi reparti ospedalieri sarebbero stati riservati a loro, mentre i militari russi verrebbero trattati in condizioni inferiori. La Corea del Nord avrebbe inviato migliaia di soldati in Russia dall’ottobre scorso, una forza composta da unità di diversa esperienza e grado, ma con scarse capacità di combattimento.

Secondo l’intelligence ucraina, almeno 50 soldati nordcoreani sarebbero stati uccisi in soli tre giorni di scontri. Nonostante le limitate abilità militari e tattiche, gli esperti avvertono di non sottovalutare la determinazione e l’indottrinamento dei soldati di Kim Jong-un. Unità d’élite come gli Storm Corps potrebbero essere dispiegate per supportare ulteriormente l’esercito russo, mentre il regime nordcoreano continua a investire nell’addestramento e nella lealtà assoluta dei suoi soldati.

Il sostegno della Corea del Nord alla Russia include l’addestramento in artiglieria, droni e tattiche di fanteria, con il finanziamento diretto di Mosca. Secondo alcune stime, i militari nordcoreani in Russia potrebbero ricevere una paga fino a 2.000 dollari al mese, anche se gran parte di questa cifra verrebbe trattenuta dal regime. Nonostante ciò, il salario rappresenta un’enorme somma per i soldati e le loro famiglie, in un paese dove la popolazione civile spesso lotta per soddisfare i bisogni primari.

Le truppe nordcoreane, considerate dagli ucraini obiettivi facili a causa della loro inesperienza, dimostrano però un’incuranza del pericolo che potrebbe renderle utili per compiti di fanteria tradizionale. Resta da vedere quanto questo contributo influirà sul corso del conflitto e sulle relazioni internazionali di Pyongyang.

