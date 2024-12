Lecce - 43enne ucciso a colpi d'alrma da fuoco nel quartiere Santa Rosa

Trova assegno da 49 milioni di euro e lo restituisce: I soldi resteranno a Lecce - Un assegno circolare da 49 milioni di euro è stato trovato e restituito a Lecce. Andrea Guido, assessore comunale con delega alle Politiche ambientali, ha rinvenuto il documento a viale Francesco Lo Re, nei pressi di un'attività di corriere espresso. Guido ha raccontato di aver pensato inizialmente a uno scherzo, ma constatata la cifra, ha deciso di agire rapidamente.

Roma-Lecce: probabili formazioni, orario e dove seguire la diretta tv e streaming - Sfida cruciale all'Olimpico tra Roma e Lecce nella 15ª giornata di Serie A. I giallorossi, attualmente al 15° posto con 13 punti, cercano un successo fondamentale per allontanarsi dalla zona retrocessione e migliorare la propria posizione in classifica.

Lecce-Juventus 1-1: Rebic segna in extremis e blocca i bianconeri - Ante Rebic spezza i sogni di vittoria della Juventus al Via del Mare. La sfida termina 1-1, regalando al Lecce un punto cruciale per la classifica, grazie al pareggio arrivato al terzo minuto di recupero. La rete di Rebic, ex Milan, è frutto di un perfetto assist di Krstovic.