Fabrizio Corona davanti alla Procura di Pavia: nuovo show sul caso Garlasco

Fabrizio Corona è riapparso a sorpresa davanti alla Procura di Pavia, attirando l’attenzione di giornalisti e telecamere, proprio nelle ore cruciali della nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. Corona riemerge nel giorno dei nuovi interrogatori Nel giorno fissato per i doppi interrogatori di Andrea Sempio, attualmente indagato, e Alberto Stasi, già condannato per l’omicidio della ventiseienne, Corona ha fatto una breve apparizione all’esterno del palazzo di giustizia. Circondato da cronisti e operatori, ha parlato per pochi minuti, ma senza rivelare dichiarazioni utilizzabili, poiché riferite a soggetti non coinvolti formalmente nel procedimento. La scena ha riportato alla memoria i momenti già vissuti nel 2007, quando Corona aveva tentato di contattare le gemelle Cappa, all’epoca coinvolte come conoscenti della vittima. Anche stavolta, la sua presenza sembra voler attirare riflettori su di sé più che offrire reali contributi investigativi. Dopo l’intervento lampo, Corona si è allontanato senza ulteriori commenti, lasciando dietro di sé nuove polemiche e l’eco di un caso che, a distanza di anni, continua a far discutere.

