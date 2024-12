Incidente al porto di Genova: operaio schiacciato durante le operazioni di carico

Tragico incidente sul lavoro al porto di Genova Pra' nella notte del 18 dicembre 2024. Un operaio di 52 anni ha perso la vita, schiacciato da una ralla mentre controllava i sigilli di un container. L'episodio è avvenuto intorno alle 2:30 durante operazioni di carico e scarico.

Un collega di 46 anni è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, la Croce Verde Praese, un'ambulanza di Ponente Soccorso, il gruppo Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro Asl3 e la polizia stradale di Sampierdarena. I sindacati hanno proclamato uno sciopero immediato per protestare contro l'ennesima tragedia sul lavoro nel porto di Genova.

