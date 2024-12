I consigli del nutrizionista per gestire aperitivi e cene Natalizie senza rinunce

Durante il periodo natalizio, tra brindisi e apericene, è facile eccedere con cibi e bevande, aumentando il rischio di prendere peso. Il nutrizionista e fitoterapeuta Ciro Vestita sottolinea l'importanza della convivialità per il benessere psico-fisico, suggerendo però moderazione nelle quantità.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, Vestita sconsiglia il digiuno prima di cene abbondanti, poiché arrivare affamati può portare a consumare quantità maggiori di cibo. Consiglia invece di mantenere una dieta equilibrata durante la giornata, privilegiando frutta e verdura. Ad esempio, sgranocchiare finocchi prima dei pasti può aiutare a controllare l'appetito. Per quanto riguarda le bevande alcoliche, un consumo moderato può contribuire a migliorare l'umore, ma è fondamentale non esagerare.

Particolare attenzione va posta alle apericene, dove snack come patatine, noccioline e olive possono incrementare significativamente l'apporto calorico. Le patatine, in particolare, sono ricche di grassi e dovrebbero essere consumate con moderazione. Alternative più salutari includono verdure crude e una piccola quantità di frutta secca.

Anche la nutrizionista Renata Bracale consiglia di iniziare l'aperitivo con verdure crude in pinzimonio e di limitare il consumo di fritti e snack salati. Per le bevande, suggerisce di optare per un bicchiere di vino rosso, servito in un bicchiere ghiacciato, o per centrifugati e spremute, evitando cocktail alcolici o analcolici ricchi di zuccheri.

Inoltre, è importante non bere alcolici a stomaco vuoto, soprattutto per chi soffre di gastrite o reflusso. Accompagnare le bevande con alimenti come un tocchetto di parmigiano o un pezzo di focaccia non troppo unta può aiutare a tamponare l'acidità gastrica.

Per quanto riguarda i dolci tipici delle feste, come panettone e pandoro, è consigliabile limitarne il consumo a porzioni di circa 100 grammi, preferibilmente durante le occasioni di festa, evitando di consumarli abitualmente come spuntino o dopo cena. Inoltre, è preferibile scegliere le versioni classiche, senza creme aggiunte, per contenere l'apporto calorico. Seguendo questi consigli, è possibile godere delle festività natalizie senza compromettere la salute e il benessere fisico.

Padova, carabinieri fermano la slitta di Babbo Natale: salta la festa della scuola - A Montegrotto Terme, in provincia di Padova, i carabinieri hanno fermato una slitta motorizzata addobbata come quella di Babbo Natale, bloccando di fatto la tradizionale festa natalizia organizzata dalla scuola materna Maria Immacolata. L’episodio, avvenuto domenica sera, ha suscitato polemiche tra i cittadini, poiché la manifestazione si svolge da anni senza problemi.

Natale sostenibile: consigli secondo Octopus Energy - Le festività natalizie portano con sé entusiasmo e voglia di condivisione, ma, al tempo stesso, anche un inevitabile aumento dei consumi energetici . Elettrodomestici in funzione per ore, illuminazioni sempre accese e temperature più alte in casa per vivere il calore del Natale contribuiscono ad aumentare significativamente l’impatto sull’ambiente e sulle bollette.

Natale 2024: gli italiani spenderanno 490 euro a testa, con un aumento del 50% per i viaggi rispetto al 2023 - Altroconsumo ha condotto un'indagine tra il 21 e il 28 ottobre 2024 su un campione di 1.186 italiani di età compresa tra i 18 e i 74 anni, rivelando che, nonostante circa un terzo degli intervistati intenda ridurre le spese rispetto all'anno precedente, la spesa media prevista per le festività natalizie è di 490 euro, superiore ai 446 euro pianificati per il Natale 2023.