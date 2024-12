Sparatoria a Sannicandro di Bari: 19enne Gabriele De Cicco ucciso in piazza Moro

Nella serata del 17 dicembre 2024, un giovane di 19 anni, Gabriele De Cicco, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in piazza Moro, nel centro di Sannicandro di Bari.L'agguato è avvenuto nei pressi di un distributore automatico di bevande, luogo frequentato da residenti e passanti.

Secondo le prime ricostruzioni, De Cicco è stato raggiunto da numerosi proiettili, che non gli hanno lasciato scampo. I Carabinieri della Compagnia di Modugno, intervenuti sul posto, hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'omicidio e individuare i responsabili. Sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e sono stati ascoltati i possibili testimoni presenti al momento della sparatoria.

Al momento, non sono stati resi noti dettagli sul movente dell'omicidio né sull'identità dei possibili aggressori. Le forze dell'ordine stanno lavorando per raccogliere ulteriori elementi utili alle indagini, analizzando eventuali collegamenti con precedenti episodi di violenza avvenuti nella zona.

