NVIDIA - Novità DLSS

Novità DLSS: Eve Frontier e Panicore saranno disponibili con DLSS e Cyberpunk 2077 lancia l'aggiornamento 2.2, con DLSS 3.5

Sono più di 600 i giochi e le applicazioni dotati di tecnologie RTX e, da questa settimana, i giocatori possono tornare a giocare nella Night City con l'ultimo aggiornamento 2.2 di Cyberpunk 2077, che presenta il Full Ray Tracing e NVIDIA DLSS 3.5. Inoltre, EVE Frontier e PANICORE sono disponibili da oggi con DLSS 3, mentre Hitman World of Assassination e Ready or Not hanno rilasciato nuovi DLC.

Cyberpunk 2077 Update 2.2 : C'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire a Night City e CD PROJEKT RED ha in serbo ancora più chicche per Cyberpunk 2077. Disponibile da subito con l'aggiornamento 2.2, i possessori di Cyberpunk 2077 hanno a disposizione un sacco di nuovi contenuti, tra cui nuove missioni open world e opzioni di personalizzazione. Cyberpunk 2077 è dotato di DLSS 3.5 con Ray Reconstruction, Frame Generation, e Super Resolution, e include il Full Ray Tracing tramite la modalità Ray Tracing: Overdrive Mode, che consente ai giocatori dotati di GeForce RTX serie 40 di settare le impostazioni per ottenere prestazioni e qualità dell'immagine incredibili. Inoltre, nella modalità Ray Tracing: Overdrive Mode, la tecnologia Ray Reconstruction di DLSS 3.5 migliora la qualità e la chiarezza dei riflessi, l'illuminazione globale è ancora più accurata e l'illuminazione è più reattiva in modo dinamico, per un'esperienza ancora migliore, più coinvolgente e più realistica. Con l'aggiornamento 2.2, i giocatori hanno a disposizione più modi per trasformare il proprio aspetto con opzioni di trucco aggiuntive, cyberware cosmetici, tatuaggi e altro ancora! L'aggiornamento 2.2 consente anche di cambiare il colore delle auto di lusso della propria collezione. È persino possibile aggiungere una verniciatura personalizzata o tirare fuori il fidato Kiroshis per scansionare colori specifici di altre marche.

EVE Frontier di CCP Games è un sandbox di sopravvivenza online con un server, un'economia e un ecosistema aperti, modificabili attraverso componenti, valute e caratteristiche configurabili e programmabili. E come husk appena risvegliato sarete lanciati nel lungo buio per esplorare, sopravvivere e costruire di nuovo in oltre 100.000 sistemi stellari pieni di morte e opportunità. EVE Frontier è entrato in Closed Alpha con il supporto dal day-one del DLSS 3 con Frame Generation e Super Resolution, accelerando le prestazioni per i giocatori GeForce RTX in tutti i suoi 100.000 sistemi stellari. HITMAN World of Assassination : è stato l'Agente 47 con la garrota sulla veranda a raggiera della villa etrusca potenziata dall'intelligenza artificiale di NVIDIA DLSS 3. Che sia stata la pistola silenziata, o una fiala di veleno ad azione rapida. Qualunque sia l'arma, la userete per eliminare il vostro prossimo obiettivo di alto valore. Dal 12 dicembre al 12 gennaio avrete il compito di dare la caccia a Max Valiant, alias The Splitter, interpretato nientemeno che da Jean Claude Van-Damme, l'ultimo Bersaglio Elusivo del prossimo evento a tempo limitato di HITMAN World of Assassination .

Permadeath, i mostri più terrificanti del precedente e terrore multigiocatore vi attendono tra le mura di PANICORE. Pensate a una stanza di fuga infestata. Ma non fate troppo rumore perché i mostri possono sentirvi e sono in agguato nell'oscurità in attesa di colpire. PANICORE è disponibile da con NVIDIA DLSS 3 con Frame Generation e Super Resolution, e su Steam è possibile provare una demo prima dell'acquisto. Ready or Not: lo sparatutto tattico dello sviluppatore VOID Interactive, ha appena lanciato il suo secondo DLC, intitolato Dark Waters. Questo aggiornamento offre un trio di missioni ad alto rischio in singolo o in cooperativa online che possono supportare fino a cinque giocatori, — oltre a cinque nuove armi e al supporto aereo sotto forma di un elicottero UH-60. Il simulatore SWAT ad alto numero di giri è dotato di DLSS Super Resolution per accelerare le prestazioni e di NVIDIA Reflex per ridurre la latenza del PC. Nel mondo di Ready or Not, ogni millisecondo è importante. NVIDIA Reflex vi garantisce di essere sempre all'avanguardia, offrendo tempi di reazione più rapidi, un'acquisizione del bersaglio più veloce e una migliore precisione di mira.

Sono in arrivo altre integrazioni DLSS per una serie di giochi.

Indiana Jones e l’Antico Cerchio’ disponibile sul cloud NVIDIA - Indiana Jones e l’Antico Cerchio disponibile al lancio sul cloud con tutta la potenza di RTX e uno sconto fino al 50%Esplorate i 13 nuovi giochi in arrivo sul cloud questo mese, insieme a nuovi sconti natalizi!In occasione di questo GFN Thursday, NVIDIA annuncia l’arrivo sul cloud dell'attesissimo Indiana Jones and the Great Circle di Bethesda.

NVIDIA App, il nuovo Bundle di Indiana Jones e nuovi titoli - In arrivo tante novità: NVIDIA App, il nuovo Bundle di Indiana Jones e nuovi titoli con GeForce Game Ready Driver e DLSS 3 Questa settimana è ricca di novità: NVIDIA lancia ufficialmente la versione 1.0 di NVIDIA app, rilascia i nuovi Driver GeForce Game Ready, annuncia il nuovo bundle Indiana Jones and the Great Circle™ GeForce RTX serie 40 e, infine, ci sono in arrivo una nuova serie di giochi potenziati dalle tecnologie RTX.

NVIDIA DLSS accelera le prestazioni di tantissimi nuovi titoli - In arrivo nuovi driver GeForce Game Ready Questa settimana NVIDIA rilascia tantissime novità, oltre al lancio dei nuovi driver GeForce Game Ready: Alan Wake 2: The Lake House: Immergetevi in una straziante esperienza survival horror con The Lake House, la nuova espansione di Alan Wake 2, ambientato in un nuovo luogo inquietante sulle rive del lago Cauldron.