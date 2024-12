MultiVersus: ecco il primo gameplay di Marceline

Warner Bros. Games ha pubblicato oggi un nuovo trailer di MultiVersus che mostra in anteprima il gameplay di Marceline, la Regina Vampira millenaria e amante del divertimento, che si unirà al roster del gioco il 17 dicembre nella Stagione 4: Midnight Misfits.

Armata del suo fidato basso a forma di ascia, Marceline è una combattente di classe Picchiatore capace di farsi strada tra qualsiasi sfida. Nel nuovo trailer viene mostrato il set di mosse di Marceline, decisamente ricco di combo: include il talento unico di saper sfruttare la potenza del ritmo per amplificare gli attacchi e la capacità di trasformarsi in un pipistrello vampiro per colpire, afferrare e sferrare gomitate agli avversari. Il video mostra anche l'anteprima delle varianti Marceline Sombrero e Marceline Terre Lontane.

Inoltre, la nuova mappa Dolcelandia, basata sull'iconico luogo della serie Adventure Time, arriverà il 17 dicembre insieme all'uscita di Marceline, seguita dal debutto di Fenditure canaglia, una nuova versione della modalità Fenditure in cui i giocatori devono completare una serie di cinque nodi con un numero limitato di tentativi giornalieri.

La prima Fenditura canaglia sarà disponibile dal 14 gennaio al 4 febbraio e i giocatori avranno la possibilità di ottenere la variante del personaggio Abominevole Montanaro Jason al completamento di ogni sfida.

Trovi il trailer ufficiale del gameplay di Marceline “La Regina Vampira” di MultiVersus qui: https://www.youtube.com/watch?v=9PFBCH5RDtQ

Sviluppato da Player First Games, MultiVersus è disponibile come download gratuito sulle console PlayStation 5 e PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e su PC (Steam ed Epic Games Store) con supporto per il cross-play e cross-progression.

