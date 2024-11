MultiVersus: ecco il primo gameplay del personaggio DC Raven

Azarath Metrion Zinthos!Warner Bros.Games ha annunciato cheMultiVersus aggiungerà Raven del mondo DC e Marceline diAdventure Time al suo sempre più ampio cast di personaggi come parte dellaStagione 4: Midnight Misfits che si svolgerà dal 12 novembre 2024 fino al 21 gennaio 2025. La Super Eroina DC,Raven, la potente Figlia delle Tenebre e membro fondatore dei (nuovi) Teen Titans, sarà disponibile dall'inizio della stagione che avverrà il12 novembre. Marceline, la regina dei vampiri millenaria amante del divertimento della serie animataAdventure Time, arriverà più avanti nella stagione.

Figlia del supercriminale DC Trigon,Raven discende da una famiglia di mezzi demoni dai poteri supernaturali che le garantisce abilità magiche incredibili come la telecinesi, l'abilità di volare e di proiettare la sua anima, nonché il controllo delle tenebre, le quali la rendono un avversario formidabile per chiunque la ostacoli.

Nel nuovo trailer è possibile ammirare le abilità diRaven, personaggio della categoria Mago, mentre usa la magia oscura e la telecinesi per colpire i nemici, aiutata dal suo uccellino Lenore che la assiste in battaglia ed estende le combo. Il video mostra anche l'anteprima delle varianti White Raven, Rule Breaker Raven, e Trigon Possessed Superman.

Inoltre, il12 novembre, nella Stagione 4 di MultiVersus vedremo l'aggiunta di una nuova modalità,Arena, in cui otto squadre da due giocatori si scontrano in partite competitive divise in round per guadagnare ricompense all'interno del gioco, oltre alla mappaBack to the Past ispirata alla serie animata Samurai Jack, mentre più avanti nella stagione verrà aggiunta anche la mappaCandy Tavern basata sull'iconico locale della serie Adventure Time.

Trovi iltrailer ufficiale di “Too Dark to Care” di MultiVersus qui:

https://www.youtube.com/watch? v=GRw-Qvw6TsM

Sviluppato da Player First Games,MultiVersus è disponibile come download gratuito sulle console PlayStation 5 e PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e su PC (Steam ed Epic Games Store) con supporto per il cross-play e cross-progression.