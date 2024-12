Wisconsin, sparatoria alla Abundant Life Christian School di Madison: Identificata l'assalitrice 15enne Natalie 'Samantha' Rupnow

Le autorità hanno identificato la responsabile della sparatoria avvenuta ieri presso la Abundant Life Christian School di Madison, Wisconsin. Si tratta di Natalie Rupnow, una studentessa di 15 anni conosciuta come "Samantha" . La tragedia ha causato la morte di un insegnante e di un altro studente, oltre al decesso della stessa Rupnow per una ferita da arma da fuoco autoinflitta .

Secondo il capo della polizia locale, Shon Barnes, la giovane è deceduta durante il trasporto in ospedale. Le indagini preliminari indicano che la ferita mortale sia stata autoinflitta . Al momento, sei persone risultano ferite, di cui due in condizioni critiche .

Le autorità stanno esaminando un presunto manifesto attribuito a Rupnow, condiviso online dal suo fidanzato, sebbene l'autenticità del documento non sia stata ancora confermata . Inoltre, il padre della ragazza è stato ascoltato dalla polizia per determinare eventuali conoscenze pregresse, ma al momento non è considerato sospettato .

La comunità scolastica e le autorità locali sono profondamente scosse dall'accaduto. Il presidente Joe Biden ha definito la sparatoria "scioccante e inconcepibile", esortando il Congresso ad agire immediatamente per affrontare la violenza armata . La scuola ha richiesto preghiere per le vittime attraverso un post sulla sua pagina Facebook .

Sparatoria alla Abundant Life Christian School di Madison, Wisconsin: 5 morti, incluso l'assalitore - Una sparatoria è avvenuta alla Abundant Life Christian School di Madison, Wisconsin, causando cinque morti, tra cui il presunto assalitore, identificato come uno studente dell'istituto. Altre cinque persone sono rimaste ferite, tutte giovanissime.