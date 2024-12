I GIOCHI DI CRANIO CREATIONS ANIMANO LE FESTE NATALIZIE

Le feste sono dietro l’angolo e presto ci sarà modo di godersi qualche giornata all’insegna della spensieratezza. I giochi da tavolo sono l’ intrattenimento perfetto per i pomeriggi invernali e, grazie alla loro capacità di rafforzare i legami sociali, incarnano l’essenza stessa del Natale, momento di gioia e condivisione per eccellenza. Per l’occasione, Cranio Creations , casa editrice specializzata proprio in questo settore, ne propone sei , da giocare con tutta la famiglia o con gli amici. Per calarsi nell’atmosfera non c’è niente di meglio di un gioco confortevole come My Shelfie - The Dice Game, una variazione sul tema dell’amatissimo My Shelfie. Se in quest’ultimo i giocatori dovevano scervellarsi per capire come sistemare gli oggetti nella loro nuova libreria, qui invece sono chiamati a svuotarne i ripiani, affidandosi al proprio ingegno e alla fortuna. Cranio Creations lo ha ristampato apposta per questa occasione, e sarà quindi di nuovo disponibile dal 13 dicembre . Mentre i biscotti si stanno dorando nel forno e un delizioso profumo si diffonde per tutta la casa, quale modo migliore di ingannare l’attesa se non Point Art ? In questo gioco che stimola la creatività , realizzato in collaborazione con la storica azienda Quercetti , i partecipanti possono dare sfogo alla loro vena artistica ricreando un’immagine attraverso dei chiodini colorati, in modo tale che i compagni indovinino al volo di quale si tratta. Rimanendo nel tepore delle mura domestiche, nulla impedisce di partire per avventure emozionanti. Per esempio quelle narrate in Gigantosaurus , gioco-avventura in cui ogni giocatore veste i panni di un dino-amico e si mette in viaggio per ricomporre i pezzi della Gigantopedia, il libro in cui sono raccontate le avventure che ha vissuto insieme ai suoi compagni.Elfi, renne volanti e signori in completo rosso che sbucano dal camino: il Natale è davvero una festa intrisa di magia. Chi ama perdersi in mondi fiabeschi impazzirà per Luminus , suggestivo boardgame popolato da unicorni rosa, maghi, geni della lampada e altre creature bizzarre - su cui i partecipanti devono letteralmente fare luce con la propria torcia prima che fuggano al sorgere del sole.Come scrisse Charles Dickens, “è bello tornare bambini qualche volta, e non c’è momento migliore del Natale”: ecco, Maialini salterini farà divertire non solo i bambini, ma anche i genitori. Tutta la famiglia potrà dare prova della propria destrezza facendo saltare dei buffi maialini in modo che atterrino nella pozza di fango al centro del porcile. Per accontentare tutti, Cranio ha anche ideato due modalità alternative - “Per i giocatori più giovani” e “Se adulti e bambini giocano insieme” - così che chiunque possa aspirare a diventare il maialino più fangoso.Che sia Natale, la Vigilia oppure il primo dell’anno, dopo un’abbuffata e una pennichella l’idea migliore è trascorrere il resto della giornata giocando. Per esempio, ad Animali in fuga , boardgame elettrizzante in cui l’obiettivo di ogni giocatore è far rientrare tutti gli animali della fattoria nel proprio recinto, pianificando attentamente quali recinzioni spostare prima che faccia giorno.

