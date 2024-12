Parigi, rissa tra adolescenti vicino a un liceo: 15enne accoltellato a morte

Un tragico episodio di violenza giovanile ha scosso Parigi: un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato a morte durante una rissa nei pressi del liceo Rodin, situato nel 13º arrondissement. L'incidente ha coinvolto una decina di adolescenti. La scuola ha scelto di non rilasciare commenti sull'accaduto.

Le autorità francesi hanno avviato un'indagine per chiarire le circostanze dell'omicidio e identificare i responsabili. Al momento, non sono stati forniti dettagli sul movente della rissa né sull'identità degli aggressori. La polizia sta interrogando testimoni e analizzando eventuali filmati di sorveglianza della zona per raccogliere elementi utili alle indagini

