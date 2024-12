Crisi politica in Francia: il governo Barnier cade dopo mozione di sfiducia; Macron si rivolge alla nazione

La Francia è precipitata in una crisi politica dopo che il governo del Primo Ministro Michel Barnier è stato sfiduciato dall'Assemblea Nazionale. La mozione di censura, presentata dalla sinistra e sostenuta anche dall'estrema destra, ha ottenuto 331 voti a favore, superando la soglia necessaria di 289 voti.Questo evento segna la prima volta dal 1962 che un governo francese viene destituito attraverso una mozione di sfiducia.

Il governo Barnier, in carica da meno di tre mesi, è crollato a causa delle tensioni politiche legate alla legge di bilancio. La visita programmata del Primo Ministro in Italia, che includeva incontri con la Premier Giorgia Meloni e il Presidente Sergio Mattarella, è stata annullata.

Le reazioni politiche sono state immediate. Jean-Luc Mélenchon, leader di France Insoumise, ha criticato duramente il Presidente Emmanuel Macron, affermando che "anche con un Barnier ogni tre mesi, Macron non durerà tre anni".Mathilde Panot, capogruppo dello stesso partito, ha chiesto le dimissioni immediate del Presidente. Dall'altro lato, Marine Le Pen del Rassemblement National ha giustificato il suo sostegno alla mozione come una scelta necessaria per proteggere i francesi, pur non chiedendo le dimissioni di Macron.

Il Presidente Emmanuel Macron, rientrato da un viaggio in Arabia Saudita, ha escluso l'ipotesi di dimissioni, definendola "fiction politica". Ha dichiarato: "Sono stato eletto due volte dal popolo francese. Ne sono estremamente orgoglioso e onorerò questa fiducia con tutta l'energia che mi è propria fino all'ultimo secondo per essere utile al Paese".Macron si rivolgerà alla nazione questa sera alle 20:00 per affrontare la crisi istituzionale in corso.

La situazione attuale pone la Francia in una posizione di instabilità politica significativa, con implicazioni potenziali sia a livello nazionale che europeo. La gestione della crisi da parte del Presidente Macron sarà cruciale per determinare il futuro politico del Paese.

