Ucraina, attacco russo con droni su Odessa: vittime e danni alle infrastrutture civili

La città ucraina di Odessa è stata oggetto di un massiccio attacco da parte delle forze russe, che hanno utilizzato droni per colpire diverse infrastrutture civili. Le esplosioni hanno causato incendi su larga scala, danneggiando un centro commerciale, vari negozi e un campo estivo per bambini, fortunatamente vuoto al momento dell'attacco.

Il sindaco di Odessa, Hennadiy Trukhanov, ha comunicato tramite Telegram che l'attacco ha interessato la periferia della città, colpendo infrastrutture civili e strutture commerciali, con conseguenti incendi e danni a veicoli. Ha inoltre riferito la presenza di vittime, senza specificarne il numero.

I soccorritori sono attualmente impegnati nel fornire assistenza alle persone colpite e nel domare gli incendi provocati dagli attacchi. I servizi di emergenza stanno lavorando per mitigare le conseguenze dell'incidente e ripristinare la sicurezza nelle aree interessate.

L'attacco è avvenuto in concomitanza con la visita del presidente ceco Petr Pavel a Odessa. Il governatore regionale Oleh Kiper ha confermato l'incontro con Pavel durante l'attacco, sottolineando come questo episodio rappresenti un ulteriore promemoria della guerra in corso e della continua lotta dell'Ucraina.

Le autorità locali hanno segnalato che tre persone sono rimaste ferite a causa dell'attacco, che ha provocato danni a un edificio residenziale e a un centro commerciale. Inoltre, tre distretti della città stanno affrontando interruzioni di corrente a seguito degli attacchi.

Questo evento si inserisce in un contesto più ampio di intensificazione degli attacchi con droni tra Russia e Ucraina, nonostante siano in corso discussioni per un possibile cessate il fuoco. Nella stessa giornata, l'Ucraina ha colpito la base aerea russa di Engels, situata nella regione di Saratov, utilizzando droni d'attacco che hanno causato un incendio e esplosioni nell'area.

Le autorità ucraine hanno riferito che la Russia ha lanciato 171 droni nell'ultimo attacco, di cui 75 sono stati abbattuti dalle difese aeree ucraine, mentre altri 63 sono stati neutralizzati tramite sistemi di guerra elettronica o altri mezzi.

La situazione a Odessa rimane critica, con le squadre di emergenza che continuano a lavorare per ripristinare i servizi essenziali e garantire la sicurezza dei cittadini.

