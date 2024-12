Carlo consigliò a William di non ripetere i suoi errori matrimoniali: il retroscena rivelato da un'esperta reale

Re Carlo, come ogni genitore, ha condiviso le sue esperienze con il figlio maggiore, il principe William, in un momento cruciale della sua vita. Secondo l'esperta reale Ingrid Seward, il sovrano avrebbe avuto una conversazione sincera con William prima delle sue nozze con Kate Middleton, mettendolo in guardia dal commettere gli stessi errori che avevano segnato il suo matrimonio con la principessa Diana. Durante il colloquio, Carlo avrebbe sottolineato l'importanza di dare priorità alla famiglia: "Non fare gli errori che ho fatto io. Ho anteposto i doveri al matrimonio, e guarda cosa è successo", avrebbe detto, secondo la Seward.

Il primo matrimonio di Carlo e Diana fu caratterizzato da tensioni e insoddisfazioni reciproche, culminate in una separazione ufficiale nel dicembre 1992, poco dopo un ultimo viaggio ufficiale in Corea del Sud, dove era evidente il deterioramento del rapporto. Diana dichiarò in seguito di essersi sentita sola e trascurata durante il matrimonio, evidenziando anche l'impatto della relazione di Carlo con Camilla, oggi regina consorte. Nell'intervista del 1995 a BBC Panorama, Diana affrontò apertamente questi temi, alimentando ulteriori discussioni sulle dinamiche problematiche del loro rapporto.

Elizabeth Holmes, autrice di HRH: So Many Thoughts on Royal Style, descrisse il matrimonio tra Carlo e Diana come quasi una "transazione commerciale", sottolineando le pressioni che Carlo subiva per sposarsi e come la brevità del loro fidanzamento potesse aver inciso negativamente. Diana, con la sua immagine perfetta e desiderosa di compiacere, sembrava rispondere alle aspettative dell'epoca, ma il legame si rivelò insostenibile.

William, memore delle difficoltà vissute dai suoi genitori, scelse un approccio opposto nella relazione con Kate Middleton. La coppia ha trascorso quasi un decennio insieme prima di convolare a nozze, un periodo che permise a entrambi di essere certi del loro futuro. Katie Nicholl, autrice di Kate: The Future Queen, ha sottolineato come William fosse determinato a non affrettare le cose, offrendo a Kate la possibilità di riflettere profondamente sul matrimonio. Per William, segnato dal divorzio dei genitori, era essenziale che il suo matrimonio fosse solido e duraturo.

