Treccani sceglie 'rispetto' come parola dell'anno 2024

L'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani ha proclamato "rispetto" parola dell'anno 2024, evidenziandone l'importanza per l'attualità e la rilevanza sociale. Questa scelta è parte della campagna leparolevalgono, volta a promuovere un uso consapevole della lingua italiana. Il Dizionario dell'italiano Treccani definisce il termine come un "sentimento e atteggiamento di stima, attenzione, riguardo verso persone, istituzioni, culture, esprimibile attraverso azioni o parole".

Valeria Della Valle e Giuseppe Patota, condirettori del Vocabolario Treccani, hanno dichiarato che "rispetto" dovrebbe essere un pilastro di ogni progetto educativo, dalle prime fasi della crescita fino alle interazioni nella vita quotidiana, incluse quelle familiari, lavorative e politiche. L'etimologia del termine, dal latino "respectus", ne richiama il valore in ambiti come le relazioni internazionali, la tutela della natura e il contrasto alla violenza contro donne, minoranze e istituzioni.

Secondo i linguisti, l'italiano abbonda di espressioni legate a questa parola, come "avere rispetto" o "mancare di rispetto", ma anche di formule spesso usate in modo improprio, come "con tutto il rispetto". Quest'ultima, purtroppo, è talvolta strumentalizzata per introdurre attacchi verbali offensivi, specialmente in ambito politico. È significativo, inoltre, come l'espressione "uomini di rispetto" sia stata storicamente associata alla mafia, dimostrando l'importanza del contesto nel suo utilizzo.

L'Osservatorio della Lingua Italiana Treccani ha scelto "rispetto" per sottolineare la necessità di un uso corretto e responsabile del termine. Questo valore, spiega l'Istituto, dovrebbe diventare centrale per la società civile, abbracciando il rispetto per persone, istituzioni, culture, ambiente e tutti gli esseri viventi.

