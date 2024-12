TikTok: la lingua dei giovani entra nella Treccani con cinque nuovi termini

Nel 2024, cinque parole nate e diffuse su TikTok sono entrate ufficialmente nella Treccani, segnando l'impatto del social media sul linguaggio quotidiano. TikTok, lanciato nel 2018 come piattaforma per brevi video, è diventato un punto di riferimento per ispirazione e apprendimento, influenzando il lessico italiano grazie ai termini più usati dai creator.

Dopo l'introduzione di "Booktok" nel 2023, i nuovi ingressi del 2024 includono "Creator", "Delulu", "Demure", "Pov" e "Slayare". Il fenomeno è stato spiegato da Massimo Bray, direttore generale della Treccani, durante l'evento "2024 su TikTok", svoltosi a Milano il 12 dicembre. Bray ha sottolineato come la lingua italiana, in continua evoluzione, rifletta i cambiamenti sociali e culturali portati dalle tecnologie digitali.

Un osservatorio linguistico registra l'uso di nuovi termini sui social media, che diventano neologismi senza per forza entrare nel vocabolario ufficiale. Ecco i significati dei cinque termini accolti:

Creator : persona che realizza contenuti originali, spesso video, per le piattaforme digitali.

: persona che realizza contenuti originali, spesso video, per le piattaforme digitali. Delulu : usato per descrivere chi si abbandona a fantasie irrealizzabili, come relazioni immaginarie con celebrità o influencer.

: usato per descrivere chi si abbandona a fantasie irrealizzabili, come relazioni immaginarie con celebrità o influencer. Demure : indica eleganza e discrezione, ma spesso assume un senso ironico per criticare atteggiamenti di finta compostezza.

: indica eleganza e discrezione, ma spesso assume un senso ironico per criticare atteggiamenti di finta compostezza. Pov : acronimo di "Point of View" (punto di vista), usato per riprese in soggettiva che favoriscono l'immedesimazione.

: acronimo di "Point of View" (punto di vista), usato per riprese in soggettiva che favoriscono l'immedesimazione. Slayare: espressione per descrivere una performance eccellente o un lavoro ben fatto, usata in contesti colloquiali.

Salvatore Di Mari, Head of Operations di TikTok Italia e Spagna, ha definito la piattaforma un incubatore di idee innovative, capace di trasformare passioni in carriere. La Treccani, prossima ai 100 anni, ha scelto di evolversi, riconoscendo il ruolo di TikTok come ponte culturale tra le generazioni. Bray ha concluso evidenziando come i giovani interpretino lettura e cultura in modi nuovi e innovativi, sfatando i luoghi comuni che li riguardano.

