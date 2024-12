Soccorsi in corso per Ottavia Piana, speleologa intrappolata nella grotta di Bueno Fonteno a Bergamo

Prosegue l'intervento del Soccorso Alpino per portare in salvo Ottavia Piana, la speleologa rimasta intrappolata e ferita nella grotta Bueno Fonteno in provincia di Bergamo. L'operazione, iniziata ieri, vede impegnati circa 20 soccorritori, tra cui personale sanitario, per affrontare i tratti più stretti e impervi del percorso.

Ieri intorno alle 13:30, la speleologa è stata trasferita in un punto della grotta dove è stato allestito un campo base riscaldato. Alle 18 sono iniziate le operazioni di disostruzione per consentire il passaggio della barella, che poco dopo ha cominciato a muoversi verso l'uscita. Tuttavia, il tratto più stretto, che rappresenta uno degli ostacoli maggiori, non è ancora stato superato, come confermato questa mattina alle ore 8.

Dal termine del tratto più stretto, il percorso fino all'uscita sarà lungo e impegnativo ma più lineare. Ottavia Piana è vigile e collabora con i soccorritori, mentre il personale sanitario continua a monitorare attentamente le sue condizioni.

Le operazioni proseguono senza sosta, con continui cambi di squadra per garantire la sicurezza e l'efficienza degli interventi. Ai soccorritori veneti presenti, tra cui due sanitari, si stanno unendo altri tecnici provenienti da diverse regioni.

