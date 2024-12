La speleologa Ottavia Piana salvata: soccorso concluso con successo nell'Abisso Bueno Fonteno

Ottavia Piana, speleologa di 32 anni originaria di Adro (Brescia), è stata tratta in salvo dopo essere rimasta intrappolata nell'Abisso Bueno Fonteno, in provincia di Bergamo. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato 14 dicembre, quando Piana, durante un'esplorazione in una zona inesplorata della grotta, è precipitata da un'altezza di circa cinque metri, riportando fratture al volto, alle costole e al ginocchio.

Le operazioni di soccorso, iniziate alla mezzanotte del 15 dicembre, hanno coinvolto 159 tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico provenienti da 13 regioni italiane. La complessità del recupero è stata accentuata dalla necessità di allargare alcuni passaggi stretti della grotta, operazione effettuata con l'ausilio di microcariche esplosive e trapani pneumatici.

Durante l'intera operazione, Piana è stata costantemente monitorata e assistita da un team medico composto da sei medici e otto infermieri del Soccorso Alpino e Speleologico. Nonostante le difficili condizioni ambientali, con temperature tra i 7 e gli 8 gradi Celsius e un'elevata umidità, la speleologa è rimasta cosciente e collaborativa, rassicurando i soccorritori sulle sue condizioni.

Alle 2:59 del 18 dicembre, i soccorritori hanno raggiunto l'uscita della grotta insieme alla barella che trasportava Piana. Successivamente, la speleologa è stata trasferita in un'area predisposta dai Vigili del Fuoco per il recupero tramite verricello da parte dell'elisoccorso. L'eliambulanza di AREU 118 l'ha poi trasportata all'Ospedale di Bergamo per le cure necessarie.

Le operazioni di soccorso, durate complessivamente 75 ore, si sono concluse con successo grazie alla sinergia e alla dedizione delle squadre coinvolte. Questo incidente rappresenta il secondo salvataggio di Piana nella stessa grotta in 17 mesi; nel luglio 2023, infatti, era stata soccorsa dopo una caduta che le aveva procurato la frattura di una gamba.

