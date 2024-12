Tennis 2024: anno d'oro per l'Italia con Sinner, Davis e Billie Jean King Cup

Il 2024 è un anno storico per il tennis italiano, segnato da trionfi individuali e di squadra mai raggiunti prima. Jannik Sinner ha portato l’Italia ai vertici, vincendo due Slam e chiudendo la stagione come numero uno del ranking ATP. Accanto a lui, Jasmine Paolini, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini hanno contribuito a un’annata straordinaria, culminata con le vittorie in Coppa Davis e Billie Jean King Cup.

La stagione si apre con il trionfo di Sinner agli Australian Open, dove sconfigge Novak Djokovic in semifinale e Daniil Medvedev in una finale epica, conquistando il suo primo Slam. Seguono i successi a Rotterdam, Miami e Cincinnati, oltre al trionfo alle ATP Finals di Torino. Nonostante un infortunio all'anca che lo ferma durante la stagione sulla terra battuta, Sinner raggiunge la semifinale al Roland Garros e vince lo US Open, battendo Taylor Fritz in finale. La stagione si chiude con la vittoria dell’Italia in Coppa Davis, grazie anche a un ritrovato Berrettini, decisivo con tre vittorie tra singolo e doppio.

Per Paolini, il 2024 è l'anno della consacrazione. La toscana arriva in finale al Roland Garros e a Wimbledon, sfiorando il titolo, e conquista l'oro olimpico in doppio con Sara Errani. L’Italia celebra anche l’argento nella Billie Jean King Cup, vinta con le vittorie decisive di Paolini e Lucia Bronzetti contro la Slovacchia.

Lorenzo Musetti brilla a Wimbledon, raggiungendo per la prima volta la semifinale in uno Slam, e conquista il bronzo olimpico ai Giochi di Parigi. Berrettini, dopo una stagione difficile, rinasce vincendo tre tornei ATP 250 e risultando determinante nella finale di Coppa Davis.

Il tennis italiano chiude un anno memorabile, con risultati che resteranno nella storia e con una generazione di talenti pronti a continuare a scrivere pagine di successo.

Nick Kyrgios provoca Jannik Sinner: Sfida agli Australian Open, sarà una bolgia - Nick Kyrgios ha espresso il desiderio di affrontare Jannik Sinner agli Australian Open 2025, dichiarando di voler trasformare l'incontro in un ambiente ostile per l'italiano. L'australiano, noto per le sue provocazioni, ha affermato: "Se lo incontrerò in Australia, la farò diventare una bolgia" .

Doping, nuove regole della Wada: mai più casi come Sinner dal 2027 - L'Agenzia mondiale antidoping (Wada) ha annunciato modifiche significative al codice antidoping, valide dall'1 gennaio 2027. Questi cambiamenti arrivano in attesa del pronunciamento del Tribunale di arbitrato dello sport (Tas) di Losanna sul caso di Jannik Sinner, tennista azzurro risultato positivo al Clostebol in due controlli antidoping effettuati a marzo scorso.

Jannik Sinner riparte: allenamenti a Dubai e obiettivo Australian Open 2025 - Jannik Sinner, attuale numero uno del tennis mondiale, ha ripreso gli allenamenti dopo una breve pausa, preparando la stagione 2025 con l'obiettivo di mantenere il vertice del ranking ATP e prolungare la sua carriera fino ai 30 anni. In un incontro con la stampa, Sinner ha dichiarato: "L'obiettivo non è vincere soltanto per tre anni, ma essere ancora in gioco quando ne avrò 30.