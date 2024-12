Jamie Foxx ferito durante il compleanno: lanciato un bicchiere al ristorante di Beverly Hills

Il celebre attore hollywoodiano noto per film come "Django Unchained" e "Baby Driver", ha subito un'aggressione durante la cena per il suo 57º compleanno. L'episodio è avvenuto il 13 dicembre 2024 presso il ristorante Mr. Chow a Beverly Hills, dove Jamie Foxx era accompagnato dalle figlie Corinne e Anelise, e dall'ex compagna Kristin Grannis.

Durante la serata, un individuo seduto a un altro tavolo ha lanciato un bicchiere che ha colpito l'attore al volto, causandogli ferite alla bocca che hanno richiesto punti di sutura. La polizia di Beverly Hills è intervenuta in seguito a una segnalazione di possibile aggressione con arma mortale. Dopo le verifiche, gli agenti hanno constatato l'assenza di armi e hanno classificato l'incidente come una lite tra le parti, senza procedere ad arresti. Foxx ha lasciato il locale prima dell'arrivo delle autorità e ha ricevuto assistenza medica successivamente.

Il portavoce dell'attore ha dichiarato che Foxx è in fase di recupero. In un messaggio su Instagram, l'attore ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto, affermando: "Il diavolo è occupato... ma sono troppo benedetto per essere stressato". Questo incidente segue un periodo difficile per Foxx, che nell'aprile 2023 ha affrontato gravi complicazioni di salute, tra cui un'emorragia cerebrale e un ictus, come rivelato nel suo speciale Netflix "What Had Happened Was".

Nonostante le recenti sfide, l'attore continua a lavorare su nuovi progetti, tra cui il film "Back in Action" con Cameron Diaz, la cui uscita su Netflix è prevista per il 17 gennaio.

