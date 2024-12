Tempesta nello Stretto di Kerch: Due petroliere Russe affondate, rischio catastrofe ambientale

Due petroliere russe sono state coinvolte in un grave incidente nel stretto di Kerch, a circa otto chilometri dalla costa della Crimea, a causa di una violenta tempesta. Lo riferisce il ministero delle Emergenze russo. Le navi trasportavano 'mazut', un residuo del petrolio utilizzato come combustibile di bassa qualità.

La Volgoneft-212, con oltre 4 tonnellate di olio combustibile a bordo, è stata squarciata a prua dalla tempesta, mentre la Volgoneft-239 ha subito danni nella stessa area poco dopo. Non è ancora chiara la quantità di greggio presente sulla seconda nave, ma in mare si è già formata una vasta macchia di petrolio.

A bordo delle due petroliere si trovavano 29 membri dell'equipaggio. Finora, 13 persone sono state tratte in salvo, mentre le operazioni di soccorso continuano senza sosta. Le autorità stanno verificando l’entità della fuoriuscita di petrolio e i potenziali danni ambientali.

