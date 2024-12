Soldati nordcoreani al fronte in Ucraina: Carne da cannone per Putin secondo Zelensky

Le truppe nordcoreane fornite da Kim Jong-un sono state inviate da Vladimir Putin nella guerra contro l'Ucraina, dove vengono utilizzate in assalti definiti "vecchio stile". Secondo Volodymyr Zelensky, presidente ucraino, almeno 200 soldati nordcoreani sono morti sul campo. "Abbiamo prove significative e video che confermano la loro presenza nella regione di Kursk", afferma Zelensky, riferendosi a una zona già invasa dalle forze ucraine lo scorso agosto.

Stando ai dati preliminari raccolti da Kiev, Mosca avrebbe schierato circa 11mila soldati nordcoreani, inizialmente impiegati in unità miste con truppe russe nella regione di Kursk. Zelensky ha inoltre dichiarato che i soldati asiatici potrebbero essere utilizzati in altre aree del fronte, sottolineando l'intenzione della Russia di prolungare il conflitto e coinvolgere ulteriori stati nella guerra.

Zelensky accusa Putin di ignorare gli appelli internazionali, inclusi quelli di Cina e Brasile, per una de-escalation del conflitto. Mosca, afferma, sta addestrando le truppe nordcoreane alla guerra moderna, incrementando l'intensità delle operazioni militari. Tuttavia, il leader ucraino ribadisce che la presenza delle truppe di Pyongyang non cambierà l'approccio difensivo di Kiev, che continuerà a lavorare con i partner internazionali per fermare la guerra.

Secondo l'intelligence ucraina, le operazioni congiunte tra soldati russi e nordcoreani stanno incontrando problemi di comunicazione, causando tensioni sul campo. Un episodio avrebbe coinvolto truppe nordcoreane e il battaglione ceceno Akhmat: i militari di Pyongyang avrebbero aperto il fuoco sui loro alleati russi, provocando la morte di otto soldati.

