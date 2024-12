Ballando con le stelle: tutto sulla semifinale di stasera, ospiti e coppie in gara

La semifinale di Ballando con le stelle andrà in onda stasera, sabato 14 dicembre, alle 20:35 su Rai 1. Le coppie ancora in gara si contenderanno un posto nella finale del 21 dicembre, con Milly Carlucci e Paolo Belli pronti a svelare i finalisti scelti anche tramite il voto social. La giuria, composta da Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, potrebbe vedere il ritorno di Guillermo Mariotto, dopo l’assenza seguita alla sua discussa uscita dal Teatro delle Vittorie.

Tra gli ospiti della serata, Francesca Chillemi ballerà un tango su Por una Cabeza con Moreno Porcu, affiancata da Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni, protagonisti della commedia Io e te dobbiamo parlare. Il tennista Fabio Fognini, invece, si esibirà in un boogie con Giada Lini sulle note di Great Balls of Fire.

Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca partono avvantaggiati grazie ai 30 punti conquistati nella prima semifinale. Le altre coppie in gara sono: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, Federica Nargi e Luca Favilla, Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli, Tommaso Marini e Sophia Berto, Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, oltre ai ripescati Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina. Tutti i concorrenti si sfideranno con coreografie sempre più impegnative per conquistare i voti del pubblico e della giuria.

A supportare lo spettacolo saranno presenti i Tribuni del popolo Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, mentre Alberto Matano custodirà il tesoretto. Il pubblico da casa potrà esprimere le proprie preferenze sui profili social ufficiali del programma. Simone Di Pasquale avrà inoltre l’ultima opportunità di utilizzare la wild card, che consente a una coppia eliminata di rientrare in gara con una penalità di 20 punti.

Ballando con le stelle: Alberto Matano smentisce la sostituzione di Mariotto in giuria - Alberto Matano, giornalista e conduttore de 'La vita in diretta', ha smentito categoricamente le voci che lo indicavano come possibile sostituto di Guillermo Mariotto nella giuria di 'Ballando con le Stelle'. Interpellato dall'Adnkronos, Matano ha risposto: "Ma siamo seri!".

Ballando con le stelle sospeso il 7 dicembre per l'inaugurazione della Scala di Milano - La trasmissione "Ballando con le Stelle" non andrà in onda sabato 7 dicembre, posticipando la seconda parte della semifinale al 14 dicembre. Questo cambiamento è dovuto alla partecipazione della conduttrice Milly Carlucci all'inaugurazione della stagione 2024/2025 del Teatro alla Scala di Milano, dove sarà impegnata nella diretta dell'opera "La forza del destino" di Giuseppe Verdi.

Angelo Madonia: Sono sereno dopo 'Ballando con le Stelle', grazie a tutti per l'affetto - Angelo Madonia, dopo l'esclusione da Ballando con le Stelle, si è rivolto ai suoi fan tramite una diretta Instagram, mostrando serenità e gratitudine. "Sto bene, sono sereno", ha dichiarato, ringraziando chi gli ha mostrato affetto e solidarietà in questi giorni difficili: "Ho ricevuto un’ondata di vicinanza e amore.