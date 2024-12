Marracash lancia a sorpresa il nuovo album È finita la pace e annuncia un tour negli stadi

Marracash pubblica a sorpresa il suo settimo album in studio, È finita la pace, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in preorder per le versioni fisiche in uscita il 24 gennaio 2025. L’album rappresenta l’ultimo capitolo di un percorso iniziato con i precedenti dischi Persona (2019) e Noi, Loro, Gli Altri (2021), ed esplora temi di consapevolezza, isolamento e unicità.

L’artwork del disco, curato da Corrado Grilli (alias Mecna) per Contesto Studio, utilizza il simbolo della "bolla", intesa sia come metafora dell’isolamento che come spazio condiviso e immersivo. Questo tema si riflette anche nel sound del disco, creato da Marracash insieme ai produttori Marz e Zef. L’album non include featuring e presenta testi scritti esclusivamente dall’artista, arricchiti da campionamenti di Ivan Graziani (Firenze, Canzone Triste), Pooh (Uomini Soli), Bluem (Lunedì) e Giacomo Puccini (Madama Butterfly).

Marracash sarà inoltre il primo rapper italiano a intraprendere un tour negli stadi nel 2025. L’artista ha annunciato una nuova data allo Stadio San Siro di Milano il 26 giugno 2025, che si aggiunge alle tappe già programmate:

6 giugno 2025, Stadio Comunale di Bibione (VE)

10 giugno 2025, Stadio Diego Armando Maradona di Napoli

14 giugno 2025, Stadio Olimpico Grande Torino

25 e 26 giugno 2025, Stadio San Siro di Milano

30 giugno 2025, Stadio Olimpico di Roma

5 luglio 2025, Stadio San Filippo di Messina

Disponibili in esclusiva sullo shop di Universal Music Italia edizioni speciali dell’album, tra cui CD autografato, CD Deluxe, vinile autografato e Picture Disc.