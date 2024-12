Autonomia, via libera al referendum: il centrodestra punta sul mancato quorum

Il via libera della Cassazione al referendum abrogativo sulla riforma dell’autonomia, promossa dalla Lega, non è stato accolto come una sorpresa dalla maggioranza, che lo attendeva. Tuttavia, il centrodestra guarda già oltre, confidando nel mancato raggiungimento del quorum necessario per annullare la riforma, definita dalle opposizioni come lo 'Spacca Italia'.

Fonti della maggioranza ritengono improbabile che il referendum raggiunga il 51% dei voti favorevoli, considerando i comportamenti elettorali differenziati tra Nord e Sud. Secondo le previsioni, il Nord, generalmente favorevole all’autonomia, potrebbe disertare le urne, mentre il Sud, tradizionalmente astensionista, difficilmente registrerà una mobilitazione sufficiente. Per raggiungere il quorum, infatti, sarebbe necessario che circa l’80% degli elettori del Sud partecipasse al voto, un’ipotesi considerata remota.

Il Partito Democratico e le forze di sinistra cercheranno di mobilitare i loro elettori, ma secondo la maggioranza questo non basterà a ribaltare l’esito. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, tramite fonti vicine, sottolinea che l’eventuale fallimento delle riforme istituzionali, tra cui quella sull’autonomia, non influirà sulla tenuta del governo. Meloni intende proseguire fino a fine legislatura, ribadendo che il destino delle riforme è separato da quello dell’esecutivo.

Il referendum, secondo il governo, rappresenta un’opportunità per gli italiani di esprimersi su una riforma chiave, ma la posizione del centrodestra rimane ferma: qualsiasi risultato non metterà in discussione l’attuale leadership o il proseguimento dell’azione di governo.

Autonomia differenziata: Schlein critica il governo e chiede una pausa - La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha espresso forti critiche nei confronti del governo in merito alla recente sentenza della Corte Costituzionale sull'autonomia differenziata. Secondo Schlein, la Consulta ha emesso una "sonora bocciatura" di una legge che, a suo avviso, divide il Paese.

Salvini: Parlamento apporterà modifiche sull'autonomia; Starlink necessaria in Italia - Il Vicepremier Matteo Salvini ha commentato la recente sentenza della Corte Costituzionale riguardante la legge sull'autonomia differenziata, nota come legge Calderoli. La Corte ha dichiarato la legge nel suo complesso conforme alla Costituzione, ma ha individuato specifiche disposizioni illegittime.

Sla e disfagia - le ricette ‘Sapori legami autonomia’ per ritrovare gusto - Infatti, un’alimentazione corretta e, allo stesso tempo, invitante può migliorare la qualità di vita dei pazienti, contribuendo a mantenere una buona forza muscolare, a prevenire la disidratazione e la malnutrizione. Salute - Tre persone su 4 con sclerosi laterale amiotrofica (Sla) soffrono di disfagia.