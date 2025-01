Referendum Autonomia Differenziata bocciato dalla Consulta: quesito giudicato non chiaro

La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il referendum sull’autonomia differenziata. Secondo quanto riportato in una nota ufficiale dell’ufficio stampa della Consulta, l’oggetto e la finalità del quesito sono stati ritenuti non chiari, compromettendo la possibilità per gli elettori di compiere una scelta consapevole.

La Corte ha sottolineato che il referendum avrebbe modificato la sua funzione originaria, trasformandosi in una decisione sull’autonomia differenziata e, di fatto, sull’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Questo tipo di modifica, secondo i giudici, non può essere affrontato tramite referendum abrogativo, ma richiederebbe una revisione costituzionale.

La sentenza ufficiale, che dettaglierà le motivazioni della decisione, sarà depositata nei prossimi giorni.

