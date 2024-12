Diablo Immortal - Torna iI Signore del Terrore

Diablo Immortal - Il Signore del Terrore torna in "Sanctuarium in Rovina" dal 13 dicembre

Il 13 dicembre inizia il terzo atto dell'Era della Disfatta di Diablo Immortal con la rinascita della minaccia più grande per Sanctuarium: Diablo, il Signore del Terrore.

"Sanctuarium in Rovina", il prossimo capitolo di questo arco narrativo di due anni e mezzo, include una nuova serie di missioni, la zona più grande mai aggiunta e molto altro. Abbracciate il potere della spada angelica El'druin per affrontare la sfida definitiva in Diablo Immortal.

Qui il filmato di annuncio in 2D di Sanctuarium in Rovina.

IL SIGNORE DEL TERRORE: Imbrigliando il potere del frammento della Pietra del Mondo, Diablo è risorto e sta seminando distruzione per tutta Sanctuarium. Trasformandola nella sua visione oscura e spettrale, il Signore del Terrore dimostra ancora una volta la validità del suo titolo. Il suo esercito di mostri Scheggiati e demoni è spaventoso, ma non è nulla in confronto allo scontro finale con un boss più difficile di tutte le missioni principali, dove i giocatori dovranno affrontare Diablo in persona. Combinando abilità conosciute con il potere di alterazione della realtà del frammento della Pietra del Mondo, Diablo potrà essere sconfitto solo evocando la luce di El'druin.

CORONA DEL MONDO: La nuova zona di Diablo Immortal è un continente pieno di orrori, macchiato dal sangue e flagellato dall'agonia. La Corona del Mondo è uno di quei posti d non visitare mai. Chi sarà all'altezza del compito potrà esplorare la regione, fare incetta di bottini e uccidere i mostri Scheggiati prima di combattere contro Diablo in persona. Tra i giocatori e il Signore del Terrore ci sarà una schiera di nemici temibili, tra cui i boss preferiti dai fan di Diablo 1 e i tenenti di Diablo.

SPEDIZIONI E INFERIQUIARIO: Sanctuarium in Rovina introduce le spedizioni potenziate da modificatori casuali. Queste spedizioni ardue offrono una nuova sfida per i giocatori più esperti e un nuovo modo per ottenere ricompense aggiuntive. L'Inferiquiario inoltre avrà nuove battaglie contro i boss, progettate per mettere alla prova le abilità di giocatori e giocatrici contro nemici temibili ispirati alle manifestazioni di Diablo.

BRUMALTINA: Dal 17 dicembre al 7 gennaio, giocatori e giocatrici potranno partecipare alle festività di Brumaltina completando fino a tre compiti giornalieri per ricevere ricompense innevate e fare progressi verso premi di Brumaltina ancora più ricchi. I giocatori che effettueranno l'accesso ogni fine settimana riceveranno i regali di Brumaltina. Potranno anche scambiarsi biglietti d'auguri con gli amici, una tradizione storica del periodo di Brumaltina.

Diablo Immortal – Raduno dei Primi Maligni in Sanctuarium in Rovina - Oggi, Blizzard Entertainment ha rivelato quale sarà il culmine della storia che dura ormai da due anni e mezzo in Diablo Immortal: il ritorno di Diablo e un epico scontro finale. In "Sanctuarium in Rovina", giocatori e giocatrici possono sfruttare il potere della spada angelica El'druin per affrontare il Signore del Terrore, rinato al massimo delle sue forze grazie alla Pietra del Mondo.

