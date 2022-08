Patch 2.5 di Diablo II: Resurrected - Nuova funzionalità Zone del Terrore

Da oggi sarà disponibile un reame pubblico di prova per la patch 2.5 diDiablo II: Resurrected. Siamo felici di svelare una funzionalità completamente nuova e sperimentale che verrà testata durante il PTR: leZone del Terrore.

È una funzionalità opzionale che aggiunge un modo nuovo di vivere l'esperienza fino al livello 99 in ogni stagione. Ogni ora, le armate degli Inferi Fiammeggianti concentreranno il loro terrore su una zona specifica, facendo aumentare di livello e potenza i mostri di quell'area, incoraggiando i giocatori ad andare a caccia in vari luoghi in tutta Sanctuarium.

Oltre alleZone del Terrore, la patch servirà a testare anche dei miglioramenti generali e soluzioni ai bug basati sui feedback dei giocatori. Puoi leggere tutti i dettagli sulleZone del Terrore e tutto il resto in arrivo con il PTR della patch 2.5 sul nostro blog, che troveraiqui.

