Disponibile l'Open Network Test di SYNDUALITY Echo of Ada

L'Open Network Test di SYNDUALITY Echo of Ada è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC e i server resteranno online fino al 20 dicembre alle 02:00 am CET.

SYNDUALITY ECHO OF ADA, DISPONIBILE A GENNAIO 2025 - Ambientato nel mondo futuristico di Amasia, il nuovo sparatutto fantascientifico in terza persona di Bandai Namco Europe, SYNDUALITY Echo of Ada, sarà disponibile dal 24 gennaio 2025 per PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. È ora possibile pre-ordinare il gioco sia in versione fisica che digitale.

Closed Beta di SYNDUALITY Echo of Ada - SYNDUALITY Echo of Ada, l’Extraction Shooter PvPvE sviluppato per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, avrà un Closed Beta Test su tutte le piattaforme dal 28 marzo all’1 aprile. Il CBT permetterà ai giocatori di scegliere il proprio companion, chiamato Magus, e il CRADLE, un robot armato, e di provare diverse missioni per raccogliere non solo i cristalli AO, una rara risorsa, ma anche per avere un assaggio di quello che è realmente successo ad Amasia.

SYNDUALITY Echo of Ada la personalizzazione in un nuovo trailer - SYNDUALITY Echo of Ada, è uno sparatutto in terza persona a tema Sci-Fi in sviluppo per PlayStation 5, Xbox Series S|X e PC. Ambientato nel mondo di Amasia, i giocatori impersoneranno i “Drifter” alla ricerca dei cristalli AO, una rara risorsa.