La stagione 2 di SYNDUALITY è iniziata

SYNDUALITY Echo of Ada, lo sparatutto a estrazione basato sui mecha, ha lanciato oggi la sua seconda stagione, chiamata Punishing Land. La nuova stagione introduce una serie di modifiche, miglioramenti e nuovi contenuti. La seconda stagione arriva dopo le diverse modifiche e patch già rilasciate nel corso della prima. Le armi e i Cradle non sono più limitati dalle fazioni, dando così ai giocatori una maggiore flessibilità nello sviluppare il proprio stile di gioco. Inoltre, i guadagni derivanti dalla vendita dei cristalli AO sono stati aumentati e il tempo necessario per creare i Cradle è stato ridotto, così da offrire un'esperienza ancora più fluida. La stagione 2 offre anche molti nuovi contenuti e sfide con l'aggiunta di un nuovo livello davvero impegnativo chiamato "Punishing Lands", in cui i giocatori dovranno sfidare la morte per ottenere equipaggiamenti di classe elevata assolutamente unici. Nelle profondità di questi territori, i giocatori avranno anche l'opportunità di sconfiggere alcuni Ender davvero potenti per ottenere bottini decisamente rari. Inoltre, ora i Drifter possono raggiungere l'Underground Arsenal, una mappa industriale con potenti Ender a protezione di oggetti di classe elevata. È disponibile anche un'altra mappa, la "Dream Island", contraddistinta da rovine di una città circondata da acqua tossica, dove cadere significa fallire e dove è possibile trovare oggetti di classe elevata. Inoltre, la regione orientale di Amasia è ora entrata nella stagione delle piogge, aumentando i cristalli AO, gli oggetti rilasciati e gli Ender di classe elevata, consentendo ai Drifter di creare armi e Cradle "leggendari". Infine, i giocatori avranno anche l'opportunità di fare squadra con altri Magus, come Lynn o Ciel, che compaiono nell'anime SYNDUALITY Noir. Nel corso della stagione, sarà implementata un'area solo PvE, "Molten Dunes", in cui ci sarà un evento assalto contraddistinto dalla comparsa di un Ender gigantesco. Scopri la stagione 2 di SYNDUALITY Echo of Ada - Punishing Land nel nuovo TRAILER - https://www.youtube.com/watch?v=wCKbU6NqTqM SYNDUALITY Echo of Ada è ora disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam.

