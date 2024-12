Russia promette risposta al nuovo attacco ucraino con missili ATACMS

La Russia ha dichiarato che risponderà "obbligatoriamente" all'attacco missilistico condotto dalle forze armate ucraine contro l'aeroporto militare di Taganrog, nella regione di Rostov, utilizzando missili americani ATACMS. Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha affermato che la risposta arriverà "nei tempi e nei modi ritenuti opportuni".

Il ministero della Difesa russo ha riferito che l'attacco ucraino ha coinvolto sei missili balistici ATACMS, di cui due sono stati abbattuti e gli altri quattro deviati, causando danni a due edifici e tre veicoli militari.

In un altro episodio, un attacco russo nella regione ucraina di Zaporizhzhia ha provocato la morte di 10 persone e il ferimento di altre 22. L'attacco ha distrutto una clinica e un edificio per uffici nel centro della città. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha condannato l'attacco, definendolo "brutale", e ha sollecitato gli alleati occidentali a fornire più sistemi di difesa aerea all'Ucraina.

