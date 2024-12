Reggio Emilia: Macchinista investito e ucciso da treno nello scalo merci di Rubiera

Un macchinista di Mercitalia, parte del gruppo Ferrovie dello Stato, è morto dopo essere stato investito da un treno nello scalo merci di Rubiera, in provincia di Reggio Emilia. L'incidente è avvenuto intorno alle 20.40, mentre l'uomo si trovava sui binari. In seguito al tragico evento, la circolazione ferroviaria lungo la linea Milano-Bologna è stata interrotta. Le autorità giudiziarie stanno conducendo accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Aggressione alla stazione di Reggio Emilia: Denunciate 10 persone per pestaggio - Un giovane tunisino è stato vittima di un violento pestaggio sabato scorso presso la stazione di Reggio Emilia. L'episodio, che ha visto coinvolte dieci persone tra i 18 e i 24 anni, è stato qualificato dagli inquirenti come una spedizione punitiva. La reazione violenta è scaturita a seguito di un litigio avvenuto poche ore prima tra la vittima e un altro giovane.