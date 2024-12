A Natale Subbyx ti regala la libertà

Al via la prima campagna pubblicitaria della startup italiana che permette di regalare e regalarsi i più recenti device tecnologici senza acquistarli e senza alcun vincolo grazie a una formula innovativa di abbonamento

Subbyx, la startup italiana che consente di abbonarsi in modo flessibile, semplice e sostenibile all’utilizzo di prodotti tecnologici, lancia la sua prima campagna pubblicitaria, visibile sui propri canali ufficiali e sui principali quotidiani italiani, basata sul concept: “A Natale Subbyx ti regala la libertà”.

Timore di non trovare nulla di adatto e mancanza di tempo sono solo alcuni tra i fattori che nel periodo di Natale aumentano il senso di stress verso la ricerca del regalo perfetto. Partendo dalla ormai nota “ansia da regalo”, la campagna propone Subbyx come risposta ai tanti dubbi amletici suscitati da questo rituale natalizio. Sarà un regalo utile? Verrà gradito o riciclato?

Con una grafica pop e impattante, la campagna presenta la nuova piattaforma italiana come la soluzione ideale, nonché un’alternativa al tradizionale modello di acquisto e consumo: grazie all’innovativa formula di subscription proposta da Subbyx, se il device scelto non è quello giusto si può sempre cambiare o disdire in qualsiasi momento grazie a un abbonamento che libera l’utente da qualsiasi vincolo.

Leggerezza e ironia fanno da sfondo al concept della campagna in cui i protagonisti sono simpatici esemplari di cani “tech”, la zia che puntualmente acquista il regalo sbagliato per i nipoti e persino il proprio capo, che anche quest’anno ha in serbo per i suoi dipendenti l’ennesima tazza da tè.

Con un tone of voice fresco e divertente, la strategia pubblicitaria coglie l’opportunità delle festività natalizie per raccontare qualcosa di genuinamente innovativo, ponendo l’attenzione sull’obiettivo di Subbyx: rivoluzionare la modalità di accesso delle persone ai beni di consumo ed ai servizi grazie all’innovativa formula della Subscription economy, un mercato che in Europa è in rapidissima crescita e si prevede raggiunga un valore di quasi 1 trilione di dollari a livello globale entro il 2028.

“Abbiamo ideato questa campagna non solo con l’obiettivo di offrire un’opzione inedita per i regali della festa più attesa dell’anno, ma anche per stimolare la consapevolezza rispetto ad una modalità di consumo alternativo e più sostenibile che non passa più per l’acquisto ma dalla scelta di un servizio. Non solo a Natale ma ogni giorno dell’anno,” ha commentato Filippo Rocca, CEO e founder di Subbyx. “Vedere quanto la nostra piattaforma stia crescendo rapidamente, con oltre 6.000 di abbonamenti attivi in meno di un anno dalla nascita di Subbyx, è la conferma che ci troviamo sulla traiettoria giusta per trasformare il mercato dei consumi, a partire dal tech, in un servizio libero da vincoli e basato sull’utilizzo, sulla circolarità e sulla sostenibilità finanziaria”.

