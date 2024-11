Subbyx raggiunge i 2 milioni €

Subbyx raggiunge €2 milioni di ARR a soli 8 mesi dal lancio e vola a Lisbona per partecipare al Web Summit

Numeri record: oltre 100 gli store che hanno già scelto di proporre fra i loro servizi gli abbonamenti Subbyx, più di 120 le aziende partner e un team di 35 persone in costante crescita;

Ad oggi, il 20% degli utenti Subbyx ha scelto di abbonarsi a un prodotto ricondizionato, a dimostrazione del fatto che valori come sostenibilità e circolarità, pillar della startup, trovano riscontro nelle scelte dei consumatori;

Subbyx sarà presente il 13.11 al Web Summit di Lisbona con il panel “La fine della proprietà per un futuro sostenibile”, in cui Filippo Rocca, CEO e founder della startup, racconterà la sua idea rivoluzionaria e il suo approccio imprenditoriale.

Subbyx, la startup italiana che consente di abbonarsi in modo flessibile, semplice e sostenibile all’utilizzo di prodotti tecnologici, raggiunge due milioni di euro di ricavi ricorrenti annuali (ARR) a soli otto mesi dal lancio sul mercato: un risultato che la posiziona tra le piattaforme a più rapida crescita in Italia.A ulteriore dimostrazione della sua brillante performance di modello e di crescita, Subbyx avrà l’onore di essere tra i protagonisti della prossima edizione del Web Summit, la prestigiosa conferenza dedicata al mondo tech in programma a Lisbona dall’11 al 14 novembre.

Fondata da Filippo Rocca, già founder di una startup di successo da cui ha effettuato l’exit nel 2021, e attiva sul mercato da febbraio 2024 - dopo un round pre-seed di €5,5 milioni nel 2023 (tra i più alti registrati in Italia) - Subbyx conta già oltre 5.500 abbonamenti attivi (con un tasso mensile di crescita del 50%). Inoltre la startup ha avviato in pochi mesi una rete di partnership con oltre 100 esercizi commerciali in tutta Italia, presso i quali è possibile sottoscrivere gli abbonamenti Subbyx, e vanta più di 120 aziende partner che hanno scelto di abbandonare il concetto obsoleto di noleggio operativo o leasing e di adottare l’innovativa formula proposta da Subbyx come soluzione per le dotazioni tech dei propri dipendenti.

Uno sviluppo molto rapido che conferma l’interesse e l’apertura ad accogliere una rivoluzione che cambia la modalità di accesso delle persone ai beni di consumo ed ai servizi grazie a un approccio che permette di raggiungere la sostenibilità a due diversi livelli:

- Sostenibilità finanziaria, dando la possibilità di settare il proprio abbonamento senza vincoli, in totale libertà, a seconda della propria capacità di spesa e senza doverne stabilire a priori la durata;

- Sostenibilità ambientale, consentendo di prolungare la vita dei prodotti, riducendo così l’impatto della produzione di nuovi dispositivi e limitando lo sfruttamento delle materie prime.

Si tratta dell’innovativa formula della Subscription economy, un mercato che in Europa è in rapidissima crescita e si prevede raggiunga un valore di quasi 1 trilione di dollari a livello globale entro il 2028.

Con Subbyx gli utenti hanno accesso a un'ampia gamma di dispositivi tecnologici ed elettrodomestici nuovi, usati o ricondizionati - come smartphone, smartwatch, cuffie, computer e tablet - sulla base di un abbonamento mensile che può essere modificato o disdetto in qualsiasi momento, senza impegno né vincoli. Flessibile, semplice e sostenibile, la startup italiana offre la possibilità di sottoscrivere abbonamenti su misura e configurabili in base a quanto si desidera spendere, per permettere all’utente di avere accesso sempre agli ultimi e più aggiornati device oppure spendere sempre meno man mano che il prodotto perde valore.

“Vedere quanto la nostra piattaforma stia crescendo rapidamente è la conferma che ci troviamo sulla traiettoria giusta per trasformare il mercato dei consumi, a partire dal tech, in un servizio libero da vincoli basato sull’utilizzo, sulla circolarità e sulla sostenibilità finanziaria. Ci ha stupito che già il 20% degli abbonamenti sottoscritti in questi 8 mesi sono stati per dispositivi Preloved - cioè usati - ed è una grande soddisfazione perché è la dimostrazione del fatto che valori come sostenibilità e circolarità, pillar della nostra formula, trovano riscontro nelle scelte dei nostri clienti. Siamo solo all’inizio ma la determinazione non ci manca: puntiamo a raddoppiare in un paio di mesi il network di negozi convenzionati e a chiudere il 2024 superando i 2,5 milioni di euro di ARR, iniziando a espandere dal prossimo anno le categorie di prodotto disponibili sulla nostra piattaforma oltre il mondo della tecnologia e collocandoci di fatto come la startup digitale a più alto potenziale nel panorama italiano attuale. Passo dopo passo, il nostro obiettivo è diventare l’hub in cui l’utente potrà gestire e monitorare tutti i suoi abbonamenti” ha commentato Filippo Rocca, CEO e founder di Subbyx.