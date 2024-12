Joao Lucas Reis da Silva: primo tennista ATP a fare coming out

Joao Lucas Reis da Silva, tennista brasiliano di 24 anni, è il primo giocatore del circuito ATP a fare coming out. Attualmente numero 367 del ranking mondiale, con un miglior piazzamento al 204º posto raggiunto nel 2023, Reis da Silva ha scelto di condividere la sua vita privata attraverso un post su Instagram. Nel messaggio, accompagnato da foto insieme al suo partner, ha scritto: "Buon compleanno, buona vita. Ti amo tantissimo", dichiarando così apertamente il suo orientamento sessuale.

Questo annuncio rappresenta una svolta nel mondo del tennis professionistico maschile, dove l'omosessualità è stata raramente discussa. Un episodio simile era accaduto nel 2022, quando il francese Fabien Reboul, numero 54 nel ranking di doppio, aveva pubblicato una foto che lo ritraeva mentre baciava il compagno di doppio Maxence Broville. Tuttavia, quel post fu presto rimosso, e Reboul chiarì solo parzialmente la situazione, senza confermare apertamente il suo orientamento.

Anche Taylor Fritz, numero 4 del mondo e finalista alle ultime ATP Finals, aveva parlato della mancanza di visibilità dei giocatori LGBTQ+ nel tennis: "Statisticamente dovrebbero esserci, ma nessuno ha mai fatto coming out. Sarebbe accettato, almeno da noi giocatori. Forse si tratta della paura delle luci della ribalta e delle distrazioni che ne deriverebbero", aveva dichiarato a Mundo Deportivo.

