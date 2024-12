GTA Online: Agents of Sabotage disponibile ora

Agisci clandestinamente con una ex agente insoddisfatta e un sommergibilista dal grande entusiasmo per trafugare segreti militari, mettere alla berlina la corruzione dell'IAA, recuperare opere d'arte rubate e colpire un'azienda da miliardi di dollari in GTA Online: Agents of Sabotage.

Prendi possesso di un pezzo di storia di Los Santos mettendoti al comando della fabbrica tessile Darnell Bros e sfrutta la più recente tecnologia clandestina e la tua conoscenza del mondo criminale per affrontare I file dell'FIB, una serie di nuovi colpi in più parti. Inoltre, ripulisci le strade con i nuovi incarichi della polizia e tanto altro.

Fabbrica tessile Darnell Bros

Un tempo, la fabbrica tessile Darnell Bros è stata il teatro del colpo più spettacolare mai visto a Los Santos. Ora questo quartier generale leggendario è pronto per una nuova operazione segreta. L'ex agente dell'FIB Jodi Marshall, pronta a sfruttare il suo rancore contro i suoi ex capi e l'accesso alla loro rete di dati, vuole colpire le forze più potenti dello stato.

Jodi ha trascinato il timoniere Pavel in superficie per combinare le sue abilità tecniche da ex agente alle conoscenze del mondo del contrabbando di Pavel e al tuo acume criminale per mettere a segno una serie di colpi in cui la posta in gioco è altissima, prendendo di mira i super ricchi e il complesso militare-industriale della città.

Per iniziare, rispondi alla telefonata di Pavel e raggiungi la fabbrica tessile a East Los Santos (o visita il sito di gioco della Maze Bank Foreclosures).

La fabbrica tessile è dotata di un'officina per armi Mk II, un alloggio personale, una cassaforte per i guadagni passivi, 10 posti per veicoli personali e altro.

Il garage della fabbrica tessile include anche l'accesso alle strade sotterranee della città, che ti permettono di spostarti rapidamente da e verso la stazione di Burton, la stazione di Del Perro, la metropolitana di La Mesa, il parcheggio dell'LSIA e l'area di servizio di Tataviam. Questi luoghi isolati vengono segnati sulla mappa solo quanto ti avvicini, quindi segnalarli come punti di interesse potrebbe aiutarti ad orientarti più facilmente.

I file dell'FIB

Dopo le dovute presentazioni, aver fatto il giro della fabbrica e aver installato l'app Darnell Inc. sul tuo iFruit, avrai accesso a I file dell'FIB. Jodi ha bisogno delle tue conoscenze per rubare alcuni oggetti preziosi da vendere ai clienti interessati a Los Santos.

Affina le tue abilità di hackeraggio, infiltrazione e sabotaggio in questi quattro colpi in più parti. Abbatti un aereo protetto dall’IAA, ruba della tecnologia militare al di sotto di Fort Zancudo, infiltrati in segreto per rubare delle opere d’arte e sgraffigna i fondi illeciti segreti della Maze Bank.

CONSIGLIO: scaricando l'app Darnell Inc. aggiungerai una nuova icona alla schermata principale del tuo iFruit. Se cerchi l'Avvio rapido o le impostazioni, vai alla seconda pagina delle app.

Un determinato incarico verrà contrassegnato come file con priorità, avrà guadagni in GTA$ aumentati e si potrà completare solo una volta a settimana.

Preparati a questi colpi e completane la missione finale per ottenere GTA$ e decorazioni per la tua scrivania della fabbrica tessile. Completa le sfide delle missioni opzionali e scopri se riesci a lavorare sotto pressione per ottenere GTA$ aggiuntivi e nuove ricompense dei Progressi della carriera.

Nuove modifiche per il Terrorbyte

Grazie a un mix creativo di spionaggio e ricatto, Jodi può aggiungere tante nuove modifiche al Benefactor Terrorbyte, che ora si può parcheggiare all'interno della fabbrica tessile. Le attrezzature dell’FIB aprono le porte a nuove funzioni, come la gestione delle missioni, trovare facilmente alcuni oggetti collezionabili e rimanere nell'ombra. Le nuove funzionalità includono:

Possedere la fabbrica tessile sblocca queste nuove modifiche per il Terrorbyte, quindi prendi il tuo camion corazzato, disponibile da Warstock Cache & Carry, se ancora non possiedi questa minacciosa fortezza su ruote.

Nuovi veicoli: Bravado Banshee GTS e altro ancora

Con Agents of Sabotage arriva un convoglio di nuovi veicoli, tra cui la nuova arrivata della storica linea Banshee della Bravado: la Banshee GTS. La nuova versione dell'amata roadster tre porte, è gratis per tutti gli abbonati a GTA+ fino all'8 gennaio. Da Southern San Andreas Super Autos è disponibile anche la Chavos V6, una nuova berlina che si aggiunge all'affidabile flotta della Dinka.

La compatibilità con il disturbatore di frequenze è stata aggiunta a 50 tra i veicoli più famosi, tra cui alcuni veicoli delle forze dell'ordine, la Pegassi Zentorno (supercar) e alcuni veicoli che tornano nell'inventario di Legendary Motorsport: la Annis RE-7B (supercar), la Annis S80RR (supercar) e la Ocelot XA-21 (supercar). Applica questa attrezzatura di Imani dall'officina della tua Agenzia o dall'officina per veicoli del garage del Vinewood Club se sei abbonato a GTA+.

Diversi veicoli saranno nuovamente disponibili nell'inventario di Legendary Motorsport e Southern San Andreas Super Autos, tra cui la Benefactor Stirling GT (sportiva classica).

Nuovi incarichi della polizia

Per ripulire le strade ci vogliono gli attrezzi giusti. Vincent ha bisogno di una mano con due nuovi incarichi della polizia in cui dovrai salvare un informatore sotto copertura e occuparti di un traffico di droga condotto dal retro di un food truck. Oltre a tenere a freno il crimine locale, completando queste missioni sbloccherai i prezzi speciali per i nuovi veicoli delle forze dell'ordine.

Potresti vedere degli agenti dell'LSPD portare avanti un nuovo progetto per la comunità che consiste nel mettere in mostra le loro luccicanti lowrider e supercar di pattuglia nei quartieri a rischio nel tentativo di invogliare la gente ad arruolarsi. Rubare queste auto e seminare con successo gli agenti è un ottimo modo per provare i nuovi veicoli delle forze dell'ordine prima che vengano messi in vendita nel corso delle prossime settimane.

Ricompense della Sfida dei Colpi

Come ricompensa per aver raggiunto l'obiettivo di 20 MILA MILIARDI DI GTA$ nella Sfida dei Colpi, chiunque abbia completato un colpo conclusivo idoneo tra il 7 novembre e il 4 dicembre riceverà il Completo NOOSE, mentre la Predator della polizia (barca) ora è riscattabile da tutti gratuitamente da Warstock fino al 15 dicembre.

E molto altro in arrivo

Molto altro ti aspetta in futuro, tra cui regali per la stagione delle feste, l'arrivo di nuove gare stunt con una sorpresa per il capodanno lunare, nuove gare drift, il nuovo Fucile militare El Strickler per i giocatori su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, altri strumenti per le gare multiveicolo in arrivo nel Creatore Rockstar e tanto altro.

In questo aggiornamento stiamo implementando un'altra serie di miglioramenti all'esperienza di gioco, come guadagni aumentati permanentemente per le gare drift e drag e giubbotti antiproiettile garantiti automaticamente quando avvii (e riavvii) le missioni. I giocatori che guidano veicoli delle forze dell'ordine ora possono attivare o disattivare la sirena. Scopri queste e altre note dell’aggiornamento sul supporto di Rockstar e resta aggiornato consultando il Newswire per avere altre informazioni su GTA Online.

