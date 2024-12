Real Heroes: Firefighter HD disponibile

Vesti i panni di un eroe quotidiano striato di fuliggine e inizia il tuo viaggio nei panni di un cadetto dell'accademia appena diplomato, partendo da una vivace stazione dei vigili del fuoco cittadina. Affronta il caldo in prima linea mentre salvi persone e animali dal pericolo del fuoco per diventare un vero eroe!

Dai un'occhiata al trailer di lancio di Real Heroes Firefighter HD PS5:

https://www.youtube.com/watch?v=LGg9ZGvzoy4

Real Heroes: Firefighter HD è un gioco d'azione antincendio e di salvataggio in prima persona che vede i giocatori diventare veri eroi. Iniziando la tua carriera in una caserma dei vigili del fuoco di Los Angeles, imparerai a padroneggiare gli strumenti essenziali, combatterai inferni furiosi e salverai vite da situazioni pericolose. Preparati con nuovi pantaloni da affluenza alle urne, prendi il tuo Halligan e scendi in strada per affrontare l'avversario più feroce e antico dell'umanità: il fuoco!

Real Heroes: Firefighter HD è ora disponibile in formato digitale su PS5. È disponibile anche per le console Xbox One e Xbox Series e per PC Windows tramite Steam e GOG. L'originale Real Heroes: Firefighter può essere acquistato anche per Nintendo Switch sull'eShop .

