Real Heroes: Firefighter HD arriva questo autunno per Xbox One

Afferra la tua ascia antincendio e preparati all'azione poiché Ziggurat Interactive rilascerà Real Heroes: Firefighter HD su Xbox One questo autunno.



Con una risoluzione fino a 4K per la prima volta il titolo sfida i giocatori ad affrontare backdraft esplosivi, estinguere inferni torreggianti e salvare civili come pompiere alle prime armi di Los Angeles.



Real Heroes: Firefighter HD è un gioco d'azione e di salvataggio in prima persona in cui i giocatori assumono il ruolo eroico di un vero pompiere. Come cadetto appena diplomato che inizia in una caserma dei pompieri di Los Angeles, l'eroe del gioco deve imparare gli strumenti del mestiere, combattere enormi incendi e salvare i cittadini da inferni mortali.

Le caratteristiche di Real Heroes: Firefighter HD includono:

La tecnologia usata per ricreare il fuoco è realistica,

Risoluzione fino a 4K: una novità per il gioco,

Una modalità carriera con più di nove livelli e luoghi,

Strumenti antincendio reali, inclusi tubi flessibili, asce, strumenti idraulici, Halligan ecc,



Un cast di voci hollywoodiane tra cui James Marsters (Buffy: The Vampire Slayer), Jack McGee (Salvami), Michael Jace (The Shield), Jamie Kennedy (Ghost Whisperer) e Jenette Goldstein (Aliens)

