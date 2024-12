Il Natale è ancora più magico con ECOVACS

Il Natale è alle porte, ma con i prodotti ECOVACS la scelta del regalo perfetto non è mai stata così semplice.

Quest’anno le feste si presentano come un’ottima occasione per regalare ai propri cari un piccolo aiutante per la cura della casa. I seguenti modelli DEEBOT soddisfano, infatti, le esigenze più diverse: per l’amico indaffarato, le famiglie numerose con animali domestici, la zia appassionata di design o il nipote amante della tecnologia, esiste un robot ECOVACS per ogni necessità.

Per rendere più semplice la ricerca del regalo di Natale migliore, ecco sei modelli ECOVACS perfetti per la casa dei tuoi amici e familiari!

DEEBOT T30S COMBO COMPLETE – per appassionati di pulizie e accessori dedicati.

Ideale per case con tappeti e pavimenti misti, poiché la potente aspirazione di 11.000 Pa e la funzione di sollevamento dei panni sui tappeti consentono di pulire efficacemente superfici diverse e navigare tra i pezzi di arredo, in quanto grazie al sistema Intelligent Deep Mopping riconosce il livello di sporcizia dell’acqua e torna all’area precedente per pulire di nuovo. Il DEEBOT T30S COMBO COMPLETE è adatto anche a chi predilige soluzioni complete e versatili e a cui piace sperimentare con diversi accessori per la pulizia, dato che si tratta di una combinazione di un robot aspirapolvere portatile e tre diversi accessori e spazzole.

DEEBOT X5 OMNI – per utenti appassionate di design che apprezzano potenza e innovazione.

L’X5 OMNI è perfetto per case moderne con ampi spazi e arredamenti minimalisti: il design elegante e la forma a D ultra-sottile, dotata di LiDAR integrato e tecnologia a luce strutturata, consente di navigare sotto i mobili e attraverso passaggi stretti per una pulizia accurata di tutta la casa grazie alle funzionalità TruEdge™ e ZeroTangle, soprattutto se ricca di arredi e pezzi di design. L’X5 OMNI è la scelta definitiva per chi cerca il massimo della tecnologia e della pulizia senza interruzioni, con una potenza di aspirazione di 12.800 Pa e svuotamento automatico del contenitore della polvere nella stazione OMNI.

DEEBOT T30S PRO – per famiglie con bambini, animali... e poco tempo.

Ideale per i proprietari di case particolarmente vissute, come famiglie con bambini piccoli e animali domestici, poiché grazie alla navigazione avanzata concessa dalla tecnologia AIVI 3D e dalla sua modalità “Pet”, è in grado di evitare ostacoli come giocattoli sparsi ovunque, ciotole e cucce. Garantisce inoltre un’ambiente sicuro e igienizzato grazie al sistema di videosorveglianza e all’integrazione dell’intelligenza artificiale AI Power.

DEEBOT T30 PRO OMNI – per gli amanti di tecnologia e pulizia, con un debole per l’eleganza.

Ideale per case molto grandi e multipiano, il T30 PRO OMNI può memorizzare più piani e riconoscere ostacoli dinamici, adattandosi a spazi complessi. È perfetto per chi desidera un dispositivo smart e potente, per via del suo sistema Intelligent Deep Mopping e l’assistente vocale YIKO. Grazie all’estetica si integra perfettamente con un design elegante. Gli appassionati di tecnologia e precisione apprezzeranno i sensori avanzati, che adattano dinamicamente il percorso di pulizia.

DEEBOT N30 PRO OMNI – per chi vive in spazi ben organizzati e odia raccogliere peli e capelli.

Questo modello è ideale per case che presentano stanze e spazi ben separati, poiché con la sua mappatura avanzata consentita dalla tecnologia TrueEdge™ e TrueMapping 2.0, garantisce una pulizia precisa in ogni ambiente. DEEBOT N30 PRO OMNI è perfetto per i proprietari di animali domestici che necessitano di una pulizia quotidiana per rimuovere i peli in modo veloce ed efficace, grazie alla sua tecnologia Anti-Groviglio ZeroTangle 2.0.

DEEBOT N20 PLUS – per persone dinamiche che amano l’efficienza e la praticità.

Ideale per appartamenti o case di piccole dimensioni, grazie al design compatto della tecnologia PureCyclone che non prevede nessun sacchetto per la polvere e alla potenza di aspirazione di 8.000 Pa, DEEBOT N20 PLUS è perfetto per chi è non ha molto tempo da dedicare alla casa, ma ama avere gli spazi sempre in ordine: grazie alla stazione di svuotamento automatico e all’assenza del sacchetto raccogli-polvere, DEEBOT N20 PLUS richiede una manutenzione minima, senza perdere efficacia.

