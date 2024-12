Pebble Nova: dove il suono stellare incontra il design cosmico

Esalta ogni suono con Pebble Nova, dotato di audio cristallino, bassi potenti e un'affascinante illuminazione RGB.

Creative Technology annuncia con orgoglio Creative Pebble Nova, uno speaker desktop premium che amplia l'amatissima serie Pebble. Con il suo esclusivo design angolato e le eccezionali prestazioni audio, la serie Pebble si è guadagnata un seguito fedele tra gli appassionati di audio. L'ultimo Pebble Nova si basa su questo successo, rappresentando un passo significativo verso una gamma più premium, con un design elegante e una qualità audio sbalorditiva che surclassa il suo prezzo.

Suono di qualità stellare

Progettato per stupire, l'ultimo Pebble Nova non solo offre un audio incontaminato, ma funge anche da accattivante elemento d’arredo per qualsiasi spazio. Dotato di un design con driver coassiale, Pebble Nova allinea tweeter e woofer per un suono fluido e ricco su tutto lo spettro audio. Per un'esperienza sonora ancora migliore, è ideale abbinarlo a Sound Blaster X5 per uno streaming audio ad alta fedeltà che cattura ogni dettaglio.

Gli iconici driver rialzati a 45° funzionano anche per dirigere il suono direttamente alle orecchie dell'utente, creando un'esperienza di ascolto personale e immersiva. Inoltre, con il supporto incluso, è possibile sollevare gli altoparlanti per una migliore proiezione audio e un aspetto più elegante.

Gioca a modo tuo

Con un'illuminazione RGB accattivante che abbraccia l'intero spettro cromatico, Pebble Nova aggiunge un tocco vibrante a qualsiasi ambiente. Anche la connettività è immediata, con opzioni per lo streaming Bluetooth 5.3, la riproduzione audio USB e un ingresso AUX universale da 3,5 mm. L'app Creative sblocca anche l'accesso alle tecnologie audio proprietarie Acoustic Engine, tra cui Surround, Smart Volume, Bass, Dialog+ e Crystal Voice, consentendo di personalizzare completamente le impostazioni audio e l'illuminazione RGB in base alle proprie preferenze individuali.

Il lancio di Pebble Nova onora l'eredità dei suoi predecessori, aprendo la strada a un nuovo capitolo nell'eccellenza audio. "Pebble Nova incarna il nostro impegno nel migliorare l'esperienza audio per gli utenti che richiedono qualità e stile. Non è solo un altro prodotto; rappresenta il passo successivo nell'evoluzione della famiglia Pebble", afferma Song Siow Hui, CEO di Creative.

Prezzo e disponibilità

Pebble Nova è disponibile al prezzo di Euro 279.99 su Creative.com.

Il Black Friday di Creative - Creative è entusiasta di annunciare incredibili offerte per il Black Friday, con sconti imperdibili sui prodotti audio premium. Il periodo di sconto sarà attivo dall’8 novembre al 2 dicembre 2024. È il momento perfetto per fare regali a te stesso o ai tuoi cari in previsione delle imminenti festività natalizie! Scopri i nostri fantastici sconti:Aurvana Ace 2: Sconto del 49%! Zen Hybrid SXFI: Sconto del 20%! X5: Sconto del 10%! Katana SE: Sconto di 50 EUR!Pebble Pro: Sconto del 30%! GS3: Sconto del 20%!

Creative Outlier Go: Divertimento in Movimento - Creative Technology ha annunciato oggi Creative Outlier Go, le ultime cuffie wireless open-ear progettate per un comfort personalizzato e un audio ricco, perfette per chi è sempre in movimento. Dotate di driver al neodimio da 14,2 mm e una vestibilità regolabile che si adatta a tutte le forme di orecchio, queste cuffie sono un must per gli avventurieri e i pendolari quotidiani che desiderano godere di una qualità del suono superiore rimanendo connessi all'ambiente circostante.

Creative trionfa agli EHA Awards 2024 - La creatività trionfa agli EHA Awards 2024 con doppi riconoscimenti per prodotti innovativi Creative annuncia con orgoglio il suo recente trionfo ai prestigiosi European Hardware Awards (EHA) 2024. Sia Creative Aurvana Ace 2 che Creative Pebble X Plus hanno ricevuto importanti riconoscimenti, consolidando la posizione del marchio come leader nel settore tecnologico.