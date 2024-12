L’amica geniale 4, dove rivedere l’ultima puntata e tutte le stagioni in streaming

L’ultima puntata de L’amica geniale 4 è andata in onda lunedì 9 dicembre 2024 su Rai 1, ma per chi non è riuscito a seguirla in diretta, è possibile rivederla facilmente. La quarta stagione, composta da 10 episodi, conclude la celebre serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante, che ha conquistato il pubblico italiano e internazionale. Gli spettatori interessati a recuperare gli episodi di questa stagione o dell’intera serie possono utilizzare la piattaforma RaiPlay, accessibile gratuitamente.

Tutti gli episodi sono disponibili online subito dopo la messa in onda. Per accedervi, basta collegarsi al sito ufficiale o utilizzare l’app di RaiPlay su dispositivi come smartphone, tablet, computer o smart TV. Attraverso questa piattaforma, gli utenti possono rivedere le puntate in streaming, in qualunque momento, senza costi aggiuntivi.

Grazie a RaiPlay, è possibile ripercorrere la storia di Elena e Lila, protagoniste della serie, rivivendo le emozioni di una trama che esplora l’intenso legame di amicizia tra le due. La piattaforma è il punto di riferimento per chi desidera non solo seguire il finale di stagione ma anche recuperare qualunque episodio delle stagioni precedenti.

La Rai, come Mediaset, offre una vasta selezione di contenuti attraverso la propria piattaforma digitale, rendendo accessibili i suoi programmi a un pubblico sempre più ampio.

L'ultima stagione de L'amica geniale con Alba Rohrwacher: inizia stasera su Rai 1 - Stasera Rai 1 trasmette in prima serata i primi due episodi de "L'amica geniale – Storia della bambina perduta", quarta e ultima stagione della serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante. Questo capitolo conclusivo, composto da dieci episodi, porta sullo schermo le vicende adulte di Elena "Lenù" Greco e Raffaella "Lila" Cerullo, interpretate rispettivamente da Alba Rohrwacher e Irene Maiorino.

'L'amica geniale' di Elena Ferrante il libro più bello del XXI secolo per il New York Times - Il racconto epico della grande migrazione afroamericana (2010) della statunitense Isabel Wilkerson, pubblicato in italiano da Il Saggiatore nel 2013, mentre a terzo Wolf Hall (2009) dell'inglese Hilary Mantel (apparso in italiano da Fazi Editore nel 2011), ambientato tra il 1500 e il 1535, biografia fittizia della rapida ascesa al potere di Thomas Cromwell, I conte di Essex nella corte di Enrico VIII d'Inghilterra.