L'ultima stagione de L'amica geniale con Alba Rohrwacher: inizia stasera su Rai 1

Stasera Rai 1 trasmette in prima serata i primi due episodi de "L'amica geniale – Storia della bambina perduta", quarta e ultima stagione della serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante. Questo capitolo conclusivo, composto da dieci episodi, porta sullo schermo le vicende adulte di Elena "Lenù" Greco e Raffaella "Lila" Cerullo, interpretate rispettivamente da Alba Rohrwacher e Irene Maiorino.

La trama segue le due protagoniste negli anni '80, esplorando le loro vite tra successi professionali, delusioni amorose e tragedie personali. Elena, ormai scrittrice affermata, torna a Napoli per inseguire l'amore di Nino Sarratore, interpretato da Fabrizio Gifuni. Lila, rimasta nel quartiere natale, si è reinventata come imprenditrice informatica, diventando una figura carismatica e influente all'interno della comunità. Nonostante le strade diverse intraprese, il legame tra le due amiche si rivela indissolubile, caratterizzato da tensioni, riconciliazioni e una profonda complicità.

La regia di questa stagione è affidata a Laura Bispuri, mentre la sceneggiatura è curata da Saverio Costanzo, Elena Ferrante, Francesco Piccolo e Laura Paolucci. La produzione vede la collaborazione di Fandango, The Apartment, Fremantle Italy, Wildside e Mowe, con Lorenzo Mieli e Domenico Procacci come produttori esecutivi, in associazione con Rai Fiction e HBO Entertainment.

La messa in onda proseguirà ogni lunedì in prima serata su Rai 1, con due episodi a settimana, fino al 9 dicembre 2024. Per chi desidera rivedere le puntate o seguirle in streaming, gli episodi saranno disponibili sulla piattaforma RaiPlay. Le prime tre stagioni della serie sono inoltre accessibili su TIMVISION.

"L'amica geniale" ha riscosso un enorme successo sia in Italia che all'estero, grazie alla profondità dei personaggi e alla fedeltà all'opera letteraria di Elena Ferrante. Questa stagione conclusiva promette di offrire un finale emozionante e coinvolgente, chiudendo il cerchio delle storie di Lila e Lenù.