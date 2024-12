Esame di guida, Salvini annuncia: dal 2025 meno crocette e più pratica

Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha annunciato un'importante modifica per l'esame di guida nel 2025, durante un intervento al Tg2 Post. Salvini ha spiegato che l'attuale test sarà rivisto per renderlo meno teorico e più orientato alla pratica, con un focus su esperienze di strada. L'obiettivo è eliminare il sistema delle crocette, ritenuto troppo schematico e simile a una "ruota della fortuna".

"Stiamo ragionando con le scuole guida per cambiare l'esame di patente, rendendolo aggiornato ai tempi moderni", ha dichiarato Salvini, aggiungendo che questa modifica punta a ridurre l'aspetto puramente accademico a favore di un approccio più pratico e mirato.

Sul tema degli scioperi, il ministro ha sottolineato l'importanza di garantire il diritto allo sciopero ma anche il rispetto della vita quotidiana dei cittadini. Ha proposto ai sindacati di ridurre la durata degli scioperi, specialmente durante il periodo natalizio, per minimizzare i disagi per i lavoratori e gli utenti dei trasporti pubblici.

Infine, Salvini ha toccato il caso Open Arms, in cui rischia sei anni di reclusione per decisioni prese durante il suo incarico come ministro dell’Interno. "Sono tranquillo e conto di essere assolto, avendo semplicemente fatto il mio dovere per difendere i confini e la sicurezza degli italiani", ha concluso.

Lega in difficoltà alle Regionali: Salvini punta sul Veneto - Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha commentato i deludenti risultati delle elezioni regionali in Emilia-Romagna e Umbria, sottolineando la necessità di intensificare l'impegno del partito. "Politicamente ho chiesto di aumentare lo sforzo, l'impegno e le sedi e quindi trasformare due evidenti sconfitte in due future vittorie", ha dichiarato ai giornalisti fuori dalla Sala Salvadori della Camera.

Salvini: Parlamento apporterà modifiche sull'autonomia; Starlink necessaria in Italia - Il Vicepremier Matteo Salvini ha commentato la recente sentenza della Corte Costituzionale riguardante la legge sull'autonomia differenziata, nota come legge Calderoli. La Corte ha dichiarato la legge nel suo complesso conforme alla Costituzione, ma ha individuato specifiche disposizioni illegittime.

Salvini regala un Bacio Perugina a Lilli Gruber nella giornata della gentilezza - In occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza, Matteo Salvini ha partecipato al programma "Otto e mezzo" su La7, condotto da Lilli Gruber. Durante l'intervista, Salvini ha offerto un Bacio Perugina alla giornalista, dichiarando: "Oggi è la giornata della gentilezza, le ho preso un Bacio Perugina in Umbria, da dare a lei e uno alla Palmerini, non a Santoro, lo regalo alle donne".